Pratiquement invincibles à domicile, les Golden Knights

Les succès que connaissent les Golden Knights à leur première saison ne cessent d’impressionner les observateurs et les amateurs. En raison des paramètres favorables du repêchage d’expansion, on se doutait que la troupe de Gerard Gallant parviendrait à se battre pour une place dans les séries éliminatoires.

Mais de là à dire qu’elle lutterait pour le premier rang du classement général à la pause du Match des étoiles, il y avait un grand pas que personne n’aurait osé franchir.

«Plusieurs personnes doutaient de leur capacité à former une bonne équipe. Je crois que ça a uni les joueurs encore plus rapidement. Ils sont là pour vrai, c’est une bonne équipe», a déclaré P.K. Subban.

Subban et les Predators sont bien au fait de cette réalité. En trois affrontements face aux Golden Knights, ils ont dû s’avouer vaincus à deux occasions.

«C’est un exemple parfait de ce que la LNH représente aujourd’hui. On ne retrouve peut-être pas les plus gros noms au sein de cette formation, mais dans cette ligue, quand tu travailles fort et que tu as de la vitesse, tu gagnes des matchs.»

La fièvre de Vegas

Les 19 gains des Golden Knights en 24 matchs à domicile, un sommet dans le circuit Bettman, expliquent en grande partie ces débuts historiques.

Les péchés de la ville du vice auraient-ils une incidence sur les performances des joueurs des équipes adverses ?

«Tout le monde parle de la fièvre de Vegas. Personnellement, je n’ai aucune idée de quoi il s’agit», a lancé Connor McDavid, en rigolant.

Il faut dire que la vedette des Oilers et ses coéquipiers sont l’une des rares équipes à être sortis du Nevada avec une victoire en poche. Le 13 janvier, McDavid a récolté deux mentions d’assistance dans un gain de 3 à 2 acquis en prolongation.

«On a peut-être été chanceux parce que c’était un deuxième match en 24 heures [l’équipe arrivait de l’Arizona]. J’imagine que ça nous a aidés à trouver le sommeil rapidement», a lancé l’attaquant en guise d’hypothèse.

Voilà sans doute un bon point. Passer trop de temps dans cette ville peut diminuer drastiquement le niveau d’énergie. Il fut un temps où le même phénomène se produisait chez les visiteurs du Canadien. C’était à une autre époque.