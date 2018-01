P.K. Subban voit grand

Comme capitaine de l’équipe de la division Centrale, P.K. Subban a subi rapidement l’élimination au Match des étoiles, perdant d’entrée de jeu contre la bande à Connor McDavid et la division Pacifique.

Subban chassera rapidement de sa mémoire cette défaite dans un match sans grande symbolique. Mais d’ici les prochaines semaines, le numéro 76 a de sérieuses ambitions avec sa véritable équipe, les Predators de Nashville.

«Notre objectif est de gagner la coupe Stanley, a dit Subban. Pour y arriver, tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs joueurs. C’est ce que je tente de faire. Je dois agir comme un meneur au sein de l’équipe.»

«Je crois sincèrement que nous avons tous les ingrédients pour être encore une équipe prétendante à la coupe Stanley, a-t-il poursuivi. Nous avons fait un pas de géant l’an dernier en atteignant la finale. Maintenant, nous voulons franchir la dernière étape. Nous y croyons. Nous faisons partie des meilleures équipes de la LNH, mais nous devons encore nous améliorer. Il y a encore beaucoup de hockey.»

Les éternelles rumeurs

David Poile a déjà réalisé une transaction importante au mois de novembre en faisant l’acquisition d’un deuxième centre de renom en Kyle Turris, anciennement des Sénateurs d’Ottawa.

D’ici à la date limite du 26 février, l’expérimenté DG des Predators sera encore une fois à la recherche d’une ou deux pièces manquantes. Poile serait l’un des DG les plus actifs sur le marché.

Les Preds auraient manifesté leur intérêt pour le capitaine du Canadien, Max Pacioretty. Questionné à ce sujet, Subban a offert une réponse des plus vagues.

«Il y a plusieurs noms sur le marché, a répliqué l’Ontarien. Je ne peux pas écouter les rumeurs. Il y en aura une multitude d’ici les prochaines semaines. Je veux me concentrer sur mon équipe. Mais nous savons que Poile construira la meilleure équipe possible pour tout rafler. Nous devons nous placer dans la meilleure position possible pour les séries.»

Price satisfait

Le Match des étoiles peut parfois représenter un cauchemar pour un gardien.

«À ma dernière expérience à Columbus, je voulais sortir de mon filet, s’est remémoré Marc-André Fleury. Le canon n’arrêtait pas de sonner, j’avais donné près de dix buts. J’ai réussi à me racheter aujourd’hui dans une meilleure formule à trois contre trois. Je suis heureux de notre victoire.»

Dans l’autre vestiaire au Amalie Arena, Carey Price avait également le sourire.

«C’était une belle expérience, a affirmé l’homme masqué du CH. J’étais même surpris du jeu défensif de mes coéquipiers. Je ne suis pas un amoureux des statistiques, mais je vis bien avec trois buts accordés en 17 tirs à un Match des étoiles.»