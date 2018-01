Naples répond à la Juve, le duel continue

Naples récupère son bien sans trembler: en battant Bologne 3-1 dimanche, l'équipe de Maurizio Sarri a repris la première place du championnat d'Italie, un point devant la Juventus, qui s'en était brièvement emparé samedi en ouverture de la 22e journée.

Derrière les deux leaders, le trou continue en revanche à se creuser avec les défaites des deux clubs romains et le match nul décevant de l'Inter Milan.

L'écart est désormais tel que Naples et la Juventus peuvent être considérés comme les derniers candidats crédibles au titre. Et eux ne montrent aucun signe de faiblesse.

Samedi, la Juventus s'était ainsi armée de patience à défaut d'être très brillante sur le terrain du Chievo Vérone et avait attendu que son adversaire soit réduit à neuf pour frapper par Khedira et Higuain (2-0).

Dimanche, Naples a fait preuve d'une autre forme de maîtrise. Très rapidement menés avec un but de Palacio dès la première minute, les joueurs de Maurizio Sarri ne se sont pas affolés et sont revenus au score avant de s'imposer.

Ce scenario est fréquent cette saison et illustre la capacité nouvelle du Napoli à remporter des matches qu'il aurait peut-être perdus les saisons précédentes. L'équipe de Marek Hamsik s'est en effet imposée six fois lors des sept rencontres de championnat où elle a été menée cette saison.

Le Milan s'éveille

Dans leur stade San Paolo, les Partenopei n'ont pas été malheureux, tout de même, avec d'abord un but contre son camp de Mbaye puis un penalty assez généreux accordé à Callejon et transformé par Mertens. Le troisième but inscrit d'une frappe en lucarne par l'attaquant belge est en revanche splendide.

Loin derrière Naples et la Juventus, à 11 et 10 points, on retrouve toujours la Lazio Rome, qui a conservé sa place sur le podium malgré sa défaite 2-1 à San Siro face à l'AC Milan, la première après cinq matches sans revers.

L'AC Milan va lui un peu mieux et a proposé face à la Lazio sa meilleure performance de la saison. Pour la première fois de l'exercice, les Milanais enchaînent trois victoires consécutives et reprennent la 7e place.

Si le Milan n'est pas redevenu une grande équipe, Gennaro Gattuso lui a au moins rendu de la confiance et de la volonté et l'objectif d'une qualification européenne redevient d'actualité.

À la 4e place, à deux points de la Lazio, on trouve l'Inter Milan, tenue en échec 1-1 sur le terrain de la Spal (18e), modeste promu.

Les Milanais restaient déjà sur trois matches nuls, mais au moins avaient-ils été concédés contre la Lazio Rome, la Fiorentina et l'AS Rome, des équipes de haut de tableau. Ça n'est évidemment pas le cas de la Spal, qui ne vise rien d'autre que le maintien et pour qui ce point sera précieux.

La Roma sans réussite

Au total, l'Inter en est donc à sept matches sans succès en Serie A et sa dernière victoire remonte au 3 décembre face au Chievo.

Alors qu'ils ont déjà recruté cet hiver le défenseur Lisandro Lopez et le milieu de terrain Rafinha, les dirigeants milanais pourraient continuer à se montrer actifs sur le mercato, notamment sur le dossier du Parisien Pastore, car la qualification pour la Ligue des Champions est désormais en péril.

Le constat est le même pour la Roma, battue 1-0 à domicile par une solide Sampdoria Gênes, séduisante 6e du classement.

Les Romains sont eux 5e, à trois points de l'Inter, et ne semblent pas capables de sortir du cycle négatif qui les voit enchaîner une cinquième rencontre sans victoire.

Ils ont pourtant eu des occasions mais sont tombés sur un très bon Viviano. Florenzi a même manqué un penalty, le quatrième de suite que les Romains ne parviennent pas à convertir, entre Coupe et championnat.

Alors que le départ de Dzeko à Chelsea est toujours une possibilité, l'entraîneur Eusebio Di Francesco doit trouver des solutions.