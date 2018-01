Malgré un creux de vague, l’Armada l’emporte

L’Armada de Blainville-Boisbriand a marqué tôt avant de laisser les Olympiques de Gatineau de revenir dans le match pour ensuite exploser en troisième période pour l’emporter 8-3, dimanche, au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand.

Blainville-Boisbriand signe ainsi une septième victoire consécutive.

C’est le couteau entre les dents que la Flotte laurentienne a entamé la rencontre en forçant même l’entraîneur des Olympiques Éric Landry a retiré son gardien Tristan Bérubé après seulement 12 minutes puisque c’était déjà 3-0.

Les trois filets des hommes de Joël Bouchard ont été réussis en un peu plus de trois minutes.

Pour cette rencontre, Bouchard avait décidé de démanteler son premier trio en employant Drake Batherson sur la deuxième unité en compagnie de Luke Henman et Joël Teasdale. C’est d’ailleurs ce trio qui a ouvert la marque.

Batherson a traversé la patinoire avec la rondelle avant d’y aller d’une passe soulevée en direction de Teasdale qui n’a eu qu’à pousser le disque dans le fond du filet.

La troupe laurentienne s’est retrouvée en supériorité numérique ce qui a permis à Alex Barré-Boulet d’inscrire son 42e de la saison, un sommet dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Quelques secondes plus tard, le défenseur Tobie Paquette-Bisson a marqué son premier but de la saison, lui qui compte 18 mentions d’aide et un différentiel de +29.

Jeffrey Durocher a réduit l’écart grâce à un but en infériorité numérique, mais le capitaine Alexandre Alain a redonné une priorité de trois points aux Laurentiens.

Les Gatinois n’ont toutefois pas baissé les bras. Bérubé est revenu devant son filet au début du deuxième tiers et les visiteurs ont entamé une remontée. Maxime Trépanier a marqué en deuxième moitié de la période médiane et Pier-Olivier Lacombe a réduit l’écart à un but en début de troisième.

Ce but semble avoir fouetté l’Armada qui a répondu avec trois filets sans riposte. Alexandre Alain avec son 30e, Pascal Corbeil, Barré-Boulet et Maxime Collin ont complété le pointage.

Le gardien de l’Armada Mikhail Denisov a été peu sollicité lors de ce match alors qu’il a reçu 17 lancers, mais il a failli à trois reprises. De l’autre côté, Bérubé a été déjoué sept fois sur 31 tirs tandis que Creed Jones a accordé un but sur trois lancers pour mériter la défaite.

L’Armada prendra maintenant la route pour affronter les Saguenéens de Chicoutimi, mardi, et le Drakkar de Baie-Comeau, mercredi.