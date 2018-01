Luge: une 6e place pour le relais canadien

Le relais canadien de luge a pris le sixième rang lors de la Coupe du monde de luge de Sigulda, dimanche en Lettonie, pour terminer troisième au classement cumulatif de la saison.

Au cours de cette épreuve, qui était la dernière en carrière sur le circuit de la Coupe du monde pour Samuel Edney, les représentants de l’unifolié ont effectué les trois descentes en 2 min 14,414 s.

Alex Gough a été la première à s’élancer, suivie d’Edney et du duo de Tristan Walker et Justin Snith.

«Notre équipe est insatisfaite puisqu’il y a eu de petits accrocs à chacune des descentes que nous saurions mieux faire», a déclaré Edney dans un communiqué.

«Nous nous sommes entretenus après l’épreuve et nous en avons tiré quelques messages positifs. J’ai un bon délai de réaction, et nous avons décroché troisième place au classement général aux relais par équipes. À regarder les résultats d’aujourd’hui, ça n’a peut-être pas l’air si prometteur, mais il y a eu des moments très positifs cette saison, et nous savons les détails de notre mission pour aborder le plus grand évènement de tous», a enchaîné Edney, faisant référence aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Ce sont les Russes qui ont remporté l’épreuve en vertu d’un chrono de 2:13,428.