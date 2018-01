L'OM et Monaco font le spectacle

Lyon s'en sort bien: le duel entre Marseille et Monaco a été spectaculaire mais s'est terminé sur un score nul (2-2), qui permet aux Lyonnais de sauver leur deuxième place, dimanche à l'issue de la 23e journée du Championnat de France.

Lyon, qui s'était incliné 3-1 à Bordeaux, possède le même nombre de points que Marseille, mais reste devant à la différence de buts. La bagarre pour le podium s'annonce acharnée.

Un petit vent de football anglais a soufflé dans ce duel entre Marseille et Monaco, surtout au début. Le match, physique, intense, a démarré sur un rythme fou, avec une succession d'attaques et de buts de part et d'autre.

Keita Baldé a lancé Monaco dès la 4e minute, profitant d'une maladresse d'Adil Rami. Mais le défenseur marseillais s'est parfaitement rattrapé par une grande course vers l'avant pour égaliser de la tête trois minutes plus tard. C'est ensuite l'OM qui a pris les commandes grâce à Valère Germain (47e), avant une réponse quelques instants plus tard du Monégasque Fabinho (51e), l'un des meilleurs joueurs de la soirée.

Logiquement, le rythme s'est un peu étiolé sur la fin. Les Marseillais, qui voulaient battre un «gros» pour afficher leurs ambitions, vont sans doute regretter de ne pas avoir trouvé la faille en fin de partie. Mais au moins ont-ils montré que le score du match aller, 6-1 pour Monaco fin août, était un accident.

Derrière Paris, toujours intouchable après le 4-0 infligé samedi à Montpellier, avec à la clé un doublé de Neymar et le record de buts de Cavani sous le maillot du PSG, Lyon, Marseille et Monaco, se tiennent en un petit point.

«Notre plus mauvais match»

Lyon peut s'estimer heureux de conserver sa deuxième place malgré sa piètre performance. A Bordeaux, on n'a pas retrouvé l'OL dominateur des dernières semaines et ses victoires de prestige contre le PSG en Ligue 1 ou Monaco en Coupe de France. Le club rhodanien a été surpris par la combativité et le réalisme des Girondins, bien décidés à offrir une première réussie à leur nouvel entraîneur, l'Uruguayen Gustavo Poyet.

Bordeaux a bénéficié de deux penalties: l'un pour une faute imaginaire sur le Brésilien Malcom, l'autre concédé bêtement par le gardien de l'OL Anthony Lopes, auteur d'une sortie complètement ratée dans les pieds de Maxime Poundje. Malcom (27e) et Laborde (45e+2) se sont chargés de les transformer, alors que De Préville avait ouvert le score (22e).

«C'est l'un de nos plus mauvais matches de la saison», n'a pas hésité à affirmer l'entraîneur lyonnais Bruno Genésio. Les Lyonnais doivent maintenant vite retrouver leurs esprits pour préparer le déplacement à Monaco dimanche prochain.