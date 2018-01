L’Océanic perd le match et Colten Ellis à Bathurst

L’Océanic se retrouve sans gardien de but. Déjà privé de Jimmy Lemay, l’entraîneur-chef Serge Beausoleil a confirmé la perte de Colten Ellis, blessé dimanche après-midi dans la défaite des Rimouskois par la marque de 4-3 contre le Titan à Bathurst.

Remplacée après le but de Mitchell Balmas portant le pointage à 2-0 pour les favoris locaux en début de match, la recrue de 17 ans ne semblait pas incommodée à première vue. Beausoleil indique toutefois qu’Ellis souffre d’un mal inconnu.

Venu en relève, William Grimard a démontré beaucoup de cran pour son baptême de feu dans la LHJMQ en accordant deux buts sur 17 lancers.

«J’aurai un bilan médical complet lundi pour savoir sur qui on pourra compter devant le filet. Je ne connais pas l’entendue de la blessure de Colten, mais Lemay ne devrait pas être prêt à revenir cette semaine», expliquait Beausoleil.

Quatre buts en avantage numérique

Le Titan a ridiculisé le meilleur désavantage numérique de la LHJMQ en inscrivant ses quatre buts avec la présence d’un adversaire au banc des pénalités. En plus de Balmas, Jeffrey Truchon-Viel avec un doublé et Ethan Crossman ont percé la défensive de l’Océanic.

L’attaque massive de Rimouski n’a pas mal fait non plus en marquant à deux reprises grâce à Mathieu Nadeau et Alexis Lafrenière. Beaucoup plus combatif au troisième engagement, l’Océanic a rétréci l’écart à un but avec la réussite de Denis Mikhnin.

«Je pense qu’on les a surévalué. On était impressionné par eux et on les regardait jouer en première période. C’est la réaction d’une jeune équipe», estime Serge Beausoleil.

L’Océanic bénéficie de quatre jours de congé avant d’entreprendre une séquence de trois parties en moins de 48 heures prévue à Chicoutimi, Québec et Shawinigan.