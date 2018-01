Ligue Can-Am: front commun pour des matchs plus courts

L’expansion dans la région de Montréal et en Ontario, ainsi que le retour des équipes internationales seront au cœur des discussions des assises de la Ligue Can-Am, lundi et mardi à Montréal. Mais encore, les dirigeants de chacune des équipes devront également plancher sur une problématique qui atteint toutes les ligues professionnelles de baseball: la durée des matchs.

«On sait d’où vient le problème, s’empresse de préciser le président des Capitales de Québec Michel Laplante. Les habitudes des athlètes qui prennent leur temps entre les lancers sont responsables des délais. Maintenant, chacun aura son opinion autour de la table à savoir comment enrayer l’augmentation du temps de jeu. Les joueurs et les gérants sont difficiles à convaincre, on le sait, alors certains dirigeants croient à la ligne dure et l’instauration de règlements stricts.»

Il faut savoir que la durée moyenne des matchs dans la Can-Am a augmenté «d’environ 15 minutes dans les dernières saisons», estime Laplante.

L’exemple des majeures

Si la ligue dirigée par Miles Wolf a le «luxe» d’agir à plus petite échelle et avec moins de contraintes que le baseball majeur, notamment en raison de l’absence de publicités télé, reste que l’exemple de la principale ligue mondiale est intéressant.

Le temps de jeu dans le baseball majeur a diminué de sept minutes entre 2014 et 2015, lorsque certaines règles ont été instaurées. Le frappeur, par exemple, n’a plus le droit de sortir de la boîte entre les lancers depuis cette année-là.

D’autres mauvaises habitudes ont toutefois pris place ensuite. La durée moyenne des matchs a ainsi augmenté de quatre minutes chaque saison depuis, pour un retour à la case départ, et même davantage.

«Il n’y a pas 36 solutions, explique Laplante, bien au fait du diachylon aussitôt retiré du bobo dans le baseball majeur. On peut penser à sensibiliser les intervenants de notre sport, mais il faut aussi penser à un temps limite entre les lancers», donne-t-il en exemple, pointant également lanceurs et frappeurs.

«Ce n’est pas plate comme discussion, tout le monde veut que ça s’améliore. On pense aux partisans qui viennent au baseball plusieurs fois dans l’été. Leur expérience doit demeurer plaisante si on ne veut pas les perdre».