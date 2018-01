Les Golden Knights : l'équipe cendrillon

Les Golden Knights représentent la belle histoire cette saison dans la LNH. Pour une équipe d’expansion, ils surpassent largement les attentes. Gerard Gallant est l’un des artisans de cette belle aventure pour Vegas.

En conférence de presse à la veille du Match des étoiles, Gallant a éclaté de rire quand un collègue de Toronto lui a mentionné que les dirigeants de la LNH pourraient déjà commencer à graver son nom sur le trophée Jack-Adams, décerné à l’entraîneur en chef de l’année.

«Il y a encore un long chemin avant la fin de la saison, a répliqué Gallant. Je n’ai pas préparé mon discours pour le Jack-Adams. Vous me connaissez. Je suis un homme prudent.»

À la surprise générale, les Golden Knights trônent au sommet de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 32-12-4.

«Les règles pour l’expansion étaient bonnes, comparativement aux dernières expansions. La LNH voulait donner une équipe compétitive à Vegas. Il y a plusieurs bons joueurs au sein de notre équipe. Quand nous avons joué notre premier match, nous n’avions pas d’attentes. Nous voulions juste travailler et rester compétitifs. Nous avons connu un très bon départ avec huit victoires à nos neuf premiers matchs. Nous avons commencé à y croire dès le début. La confiance s’est installée. Je n’avais pas à dire à mes joueurs que nous étions une bonne équipe, ils le savaient déjà.»

La tempête parfaite

En plus de connaître des succès immédiats, les Golden Knights ont déjà une riche banque d’espoirs et de choix. George McPhee avait comme stratégie initiale de bâtir pour le futur et non le présent.

«C’est la tempête parfaite, a affirmé l’ancien adjoint de Michel Therrien avec le Canadien. Nous avons plusieurs bons choix dans le futur et nous avons parlé trois fois au premier tour l’an dernier. Il y a plusieurs bons espoirs au sein de l’organisation.»

Congédié par les Panthers de la Floride au mois de novembre 2016, Gallant n’a pas eu à patienter trop longtemps avant de se trouver un nouveau boulot. McPhee lui a téléphoné seulement deux semaines après son renvoi des Panthers pour lui offrir le poste à Vegas.

«J’ai eu deux saisons incroyables en Floride, a mentionné Gallant. J’aimais mon temps avec les Panthers et je pensais que nous nous dirigions sur le bon chemin pour devenir une équipe aspirante d’ici un ou deux ans. Mais les propriétaires ont choisi de faire des changements lors du repêchage et ils ont échangé des joueurs importants. Je n’étais pas heureux des décisions.»