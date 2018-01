Le visage des Golden Knights

À Pittsburgh, il y avait Sidney Crosby et Evgeni Malkin. Marc-André Fleury faisait partie du noyau fort des Penguins depuis 13 ans, mais il restait dans l’ombre des deux phénomènes. À Vegas, Fleury est rapidement devenu l’image des Golden Knights.

Dès le repêchage d’expansion du mois de juin, George McPhee et Gerard Gallant ont cherché à bâtir leur équipe autour du gardien de 33 ans. Il devenait la pièce maîtresse de cette 31e équipe de la LNH.

«Quand nous planifions notre repêchage, nous voulions de bons joueurs, mais aussi de bonnes personnes, a rappelé Gallant. Il n’y avait aucun doute avec Flower. Quand il a su que nous voulions le repêcher, il nous a téléphoné pour nous dire qu’il désirait vivre cette aventure.»

«Nous avions vu juste, a poursuivi Gallant. Marc-André a un immense impact sur l’équipe. Quand il s’est blessé, j’ai eu peur pour notre équipe. Mais nos autres gardiens ont pris le relais : Malcolm Subban, Oscar Dansk et Maxime Lagace. À trois, ils comptaient deux matchs d’expérience dans la LNH. Ils ont gardé l’équipe à flot avec du bon hockey. Au retour de Fleury, nous étions encore confiants. Il est comme une recrue sur la glace. Il a du plaisir, il sourit tout le temps. Il dégage une bonne énergie.»

Au mois de juin dernier, Fleury a fait une sortie rêvée avec les Penguins en soulevant pour une troisième fois la coupe Stanley. Dans un geste de grande classe, il avait remis le gros trophée à Matthew Murray, symbolisant la passation du flambeau.

«Si Marc-André n’est pas là le printemps dernier, je ne sais pas si on passe à travers le premier tour contre Columbus, a dit le défenseur Kristopher Letang. Il a été très important pour nous.»

Une équipe gagnante

En partant de Pittsburgh, le gardien originaire de Sorel s’attendait à vivre une expérience complètement différente dans la capitale du jeu. Il croyait que l’équipe aurait besoin de temps avant de prétendre à une place en séries.

«Je n’aurais pas prédit au mois de septembre que nous étions pour nous retrouver au 2e rang de la LNH à la pause du Match des étoiles, a noté Fleury avec son éternel sourire. Mais j’aime notre équipe depuis le premier jour du camp. Nous avons utilisé quatre ou cinq gardiens et nous n’avons jamais ralenti. Je suis fier de notre équipe et je suis fier de faire partie de cette organisation.»

«Il y a plusieurs gars qui cherchent à se prouver puisqu’ils ressentent un sentiment d’abandon par leurs anciennes équipes, a-t-il continué. À la base nous formons toutefois une équipe, ce n’est pas juste un désir de vengeance.»

Un nouveau chapitre

Fleury est maintenant en paix avec le fait de porter les couleurs d’une autre équipe que celle des Penguins.

«J’ai fait mon deuil des Penguins quand j’ai fait mes valises pour Vegas, a-t-il répliqué. C’était le début d’un nouveau chapitre. J’ai adoré mon temps avec les Penguins et j’aurais aimé terminer ma carrière à Pittsburgh. Mais, je suis heureux de me retrouver à Vegas.

C’est une nouvelle équipe et nous avons la chance de déjà gagner. J’adore jouer au hockey et je veux gagner. J’ai du plaisir avec les Knights. Je veux profiter du fait que je suis dans la LNH. Il n’y a rien d’aussi agréable.»

Ralenti par les symptômes d’une commotion qui l’a contraint à s’absenter pour 25 rencontres, le Québécois connaît tout de même une très bonne saison. En 18 matchs, il présente un dossier de 12-4-2 avec une moyenne de 1,77 et un taux d’efficacité de ,942.

«Tous ceux qui ont eu la chance de jouer avec Marc-André savent que c’est un compétiteur, a mentionné Letang. Il travaille fort et c’est un très bon coéquipier. Je ne suis pas surpris de le voir connaître du succès.»

Un bon coéquipier. Cette phrase revient toujours quand il est question de Fleury.

« Ç’a été difficile de le voir partir, a souligné Letang. Il a été un coéquipier incroyable. Il faisait partie de notre noyau depuis 13 ans, donc ça a fait mal.»

«Quand on a joué à Vegas, j’ai eu la chance d’aller manger avec lui. Je lui ai demandé comment il trouvait ça, s’il était surpris [de la réponse du public]. Il me disait que la communauté est incroyable et qu’il était content. De mon côté, je voulais m’assurer que tout allait bien pour lui. Parfois, tu as peur parce que tu n’as jamais joué ailleurs. Tu dois te faire plein de nouveaux coéquipiers. C’est un gars qui était près de ses coéquipiers. Qu’il soit correct et qu’il ait du fun là-bas, c’est ça qui est important.»