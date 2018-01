La touchante histoire de Brian Boyle

La scène avait quelque chose de touchant. Brian Boyle venait à peine de sauter sur la glace pour les concours d’habiletés lorsque sa silhouette est apparue sur l’écran géant du Amalie Arena. Instinctivement, la foule s’est levée d’un bond pour lui offrir une ovation bien sentie.

«Bri-an Boyle, Bri-an Boyle», ont scandé les 19 092 spectateurs, alors que le géant, vêtu de son uniforme des Devils, les saluait.

Membre du Lightning pendant un peu plus de deux saisons et demie, Boyle était un invité de dernière minute à cette classique annuelle.

Un moment que le colosse n’est pas près d’oublier.

«L’ovation que j’ai reçue, le soutien de la foule. Ce fut incroyable. C’est une chose à laquelle je ne m’attendais pas du tout. Je ne pourrai jamais remercier assez les partisans, a indiqué Boyle, après l’élimination de la division Métropolitaine. Mon but était de savourer le moment, mais ce fut 10 fois plus enivrant que ce que j’aurais pu imaginer.»

Éprouvé par la vie

À 33 ans, et avec le style de jeu qu’il pratique, Brian Boyle n’aurait jamais pensé obtenir, un jour, l’occasion de participer au week-end des étoiles.

Toutefois, avec Taylor Hall sur la touche en raison d’une blessure au pouce gauche, c’est à Boyle qu’est revenu l’honneur de représenter les Devils. Un beau clin d’œil.

Non seulement en raison du lien entre l’attaquant et ses anciens partisans, mais surtout en raison de la lutte qu’il a livrée et gagnée contre la leucémie myéloïde chronique en début de saison.

Pourtant, il s’en est fallu de peu pour que le gaillard de 6 pieds, 6 pouces et 245 livres refuse de se présenter à Tampa.

Peu de temps après que les médecins lui aient diagnostiqué un cancer, ils ont émis l’hypothèse que son fils souffrait peut-être également de cette terrible maladie. Même si ce ne fut finalement pas le cas, on a découvert chez le gamin de deux ans et demi une excroissance veineuse au niveau du menton.

Poussé par sa femme

La condition du garçon et les opérations qu’il doit subir exigent des visites et des séjours fréquents à l’hôpital.

«Quand j’ai reçu l’invitation, mon fils était à l’hôpital. Ça faisait une journée et demie qu’il était intubé. Je devais prendre une décision. C’est ma femme Lauren qui a insisté. Elle sait que j’ai travaillé toute ma vie pour un moment semblable», a raconté Boyle, émotif, dans les couloirs du Amalie Arena.

«Si ce n’était pas d’elle, je ne serais pas ici. C’est elle qui a été la plus marquée par la situation. Elle a passé tellement de nuits blanches dans un lit d’hôpital», a-t-il ajouté.

Par chance, la condition du jeune garçon semble prendre du mieux.

«Il va bien. Il est sorti du bloc opératoire il y a quelques jours. Il s’est réveillé un peu hier [samedi]. Ma femme m’a envoyé des vidéos de lui qui me regarde [pendant le concours d’habiletés]. J’ai pu lui parler via Facetime à quelques reprises», a-t-il expliqué.