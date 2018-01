La LNH tient le plaisir des joueurs à cœur

Depuis que la Ligue nationale de hockey (LNH) a revampé le format de son match des étoiles annuel, l’intérêt des joueurs envers l’événement a-t-il été revampé?

Dans tous les cas, le week-end 2018 des vedettes à Tampa Bay connaît un grand succès aux yeux de Gary Bettman.

«Nous voulons rendre le week-end des étoiles le plus plaisant possible pour tout le monde : nos partisans, les médias et, surtout, les joueurs, a déclaré le commissaire en entrevue à TVA Sports, dimanche avant la rencontre. Je ne pense pas que les joueurs ne voulaient pas y participer auparavant; quoi qu’il en soit l’enthousiasme est là.

«Les joueurs sont incroyables avec les partisans, signent des autographes, participent aux événements, répondent aux questions des médias... Cette fin de semaine est une célébration de notre sport.» - Gary Bettman

En marge du match des étoiles, la LNH a annoncé la tenue de matchs de saison régulière en Suède et en Finlande en plus de rencontres préparatoires en Chine, en Allemagne et en Suisse lors de la campagne 2018-2019.

«Le hockey est le sport nord-américain le plus en vue à travers le monde, à notre avis, a commenté Bettman. Prenez pour exemple le nombre de pays représentés par différents joueurs dans la LNH. Les meilleurs joueurs du monde, peu importe leur origine, viennent ici pour jouer dans la LNH.

«Je ne sais pas si c’est notre plus grand accomplissement, mais c’est certainement une preuve de l’intérêt pour notre sport. C’est particulièrement excitant pour nous d’aller à un endroit comme la Chine et son énorme population.»