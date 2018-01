La fin approche pour Jaromir Jagr chez les Flames

Les Flames de Calgary ont soumis Jaromir Jagr au ballottage, dimanche.

Les Flames le rendent pour l'instant disponible aux autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), bien qu'il semble improbable qu'une formation réclame Jagr. Le cas échéant, la formation albertaine pourrait assigner le Tchèque à une formation européenne dans le but de terminer son contrat, selon le réseau TSN.

Le Tchèque de 45 ans souhaite bel et bien poursuivre sa carrière professionnelle. Il est propriétaire du HC Kladno dans son pays natal et il y a fort à parier que c’est avec cette équipe qu’il continuera à jouer.

Hearing Jaromir Jagr will be on waivers at noon ET today...understand he and the Flames are working together on this. Jagr wants to resume his career and this is the next step