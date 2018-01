Benoit-Olivier Groulx mène les Mooseheads

À Halifax, Benoit-Olivier Groulx a cumulé quatre points, dont deux filets, dans une victoire de 8-2 des Mooseheads contre les Sea Dogs de Saint John, dimanche.

Otto Somppi (deux buts) et Maxime Fortier (un but) ont tous deux récolté trois points. Jared McIsaac, Kyle Petten et Connor Moynihan ont également fait bouger les cordages dans la victoire.

Ostap Safin et Robbie Burt ont répliqué pour les visiteurs.

Alexis Gravel a signé la victoire en réalisant 15 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a été mis à l’épreuve à 46 reprises.

Filip Zadina n’était pas de la partie, purgeant le deuxième match de sa suspension.

Les Huskies sans pitié pour les Foreurs

À Rouyn-Noranda, les Huskies ont passé les Foreurs de Val-d’Or dans le tordeur, dimanche, alors qu’ils ont marqué 10 buts sur 63 lancers pour l’emporter par le pointage de 10-1.

Le carnage a débuté dès que la rondelle a touché la glace puisque les favoris locaux ont fait scintiller la lumière rouge dès la 20e seconde et elle n’a pas dérougi.

Peter Abbandonato a entamé le travail de démolition, lui qui a ajouté quatre mentions d’aide au cours de la rencontre.

Alex Beaucage, Mathieu Boucher et Félix Bibeau ont ajouté deux réussites à leur fiche. Alexis Arsenault, Justin Bergeron et Tommy Beaudoin ont été les autres marqueurs dans la victoire.

Mathieu Marquis a été bombardé de 37 lancers en 38 minutes cédant à sept reprises avant de laisser sa place à Jonathan Lemieux qui a été mis à l’épreuve à 26 occasions étant déjoué trois fois.

En deux matchs cette fin de semaine, les Foreurs ont accordé un total de 18 buts.

De l’autre côté, Zachary Émond a repoussé 16 des 17 rondelles qu’il a reçues.

Zachary Bouthillier permet aux Saguenéens de l’emporter

À Baie-Comeau, le gardien Zachary Bouthillier a repoussé 33 rondelles lancées vers lui par les joueurs du Drakkar pour permettre aux Saguenéens de Chicoutimi de l’emporter 3-2, dimanche.

Bouthillier a vu ses coéquipiers lui donner une avance de 3-1 en début de troisième période, il a été en mesure de parer neuf des 10 tirs de ses rivaux par la suite. Shawn Element a réussi à réduire l’écart à un but, mais ce fut le plus près que le Drakkar s’est approché.

Le portier des Saguenéens a été le premier a cédé quand D’Artagnan Joly a ouvert la marque en début de deuxième période.

Vladislav Kotkov a créé l’égalité au milieu de la période médiane tandis que Jérémy Fortin et Vincent Tremblay-Lapalme ont fait mouche au début du troisième tiers.

Devant le filet du Drakkar, Francis Leclerc a stoppé 28 lancers.

Mika Cyr tranche en prolongation

À Shawinigan, le 20e but de la saison de Mika Cyr aura permis aux Wildcats de Moncton de vaincre les Cataractes 4-3 en prolongation, dimanche.

Les Wildcats ont pourtant vu leurs adversaires prendre les devants 3-1 à mi-chemin dans la rencontre, mais leurs trois buts sans réplique leur ont permis de savourer la victoire.

Anderson MacDonald, Alexander Khovanov et Jacob Hudson ont réussi les autres filets pour les vainqueurs tandis que Jan Drozg, Jérémy Manseau et Alex Plamondon ont touché la cible dans la défaite.

La victoire est allée au dossier de Matthew Waite qui a réalisé 24 arrêts alors que son vis-à-vis Mathieu Bellemare cédait quatre fois sur 30 lancers.