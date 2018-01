Antoine Griezmann s'occupe de tout avec l'Atlético

Un but, deux poteaux: omniprésent, Antoine Griezmann a guidé l'Atlético Madrid vers un succès 3-0 contre l'avant-dernier Las Palmas dimanche en Championnat d'Espagne, interrompant la mauvaise série de son équipe, revenue provisoirement à huit longueurs du leader Barcelone.

Après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, dont une élimination contre Séville en Coupe du Roi (1-2, 1-3), l'Atleti a réagi à domicile lors de la 21e journée de Liga: Griezmann a ouvert la marque en contre (61e), trouvé deux fois les montants et initié l'action du deuxième but, signé Fernando Torres (73e). Thomas Partey a clos le score (88e).

Au classement, l'equipe de Diego Simeone (2e, 46 pts) consolide sa deuxième place avec six points d'avance sur Valence (3e, 40 pts), battu samedi par le Real Madrid (4e, 38 pts). Et le FC Barcelone (1er, 54 pts) devra gagner dimanche soir contre Alavés pour maintenir son avantage sur son dauphin «colchonero».

Au stade Metropolitano, ce dernier a mis du temps à décanter la situation malgré la belle activité d'Antoine Griezmann, meilleur joueur sur le terrain.

Las Palmas a eu quelques occasions, tel ce contre qui a vu Jonathan Calleri être repris au point de penalty par l'attaquant madrilène Angel Correa, revenu défendre (8e). Ou bien une frappe brûlante de Jairo (27e).

Griezmann précieux

Mais heureusement pour les «Colchoneros, Griezmann a fait oublier les absences de Diego Costa (convalescent) et Kevin Gameiro, malade et forfait de dernière minute.

Le Français aurait pu ouvrir le pointageplus tôt mais sa somptueuse talonnade acrobatique s'est écrasée sur le poteau (24e), de même que son lob subtil (64e) un peu plus tard. Et «Grizi» a été signalé à tort hors-jeu alors qu'il filait au but (39e).

Cela n'a pas découragé l'attaquant des Bleus, finalement récompensé: lancé plein axe dans le dos de la défense, il est allé battre le gardien d'un petit ballon piqué à l'heure de jeu (61e). Soit son 7e but dans cette Liga, et le troisième en trois matches pour le natif de Mâcon.

Le Français a également été précieux par son jeu de remiseur et de passeur. Certes, Saul a mal contrôlé son centre en retrait (54e) et Torres a cafouillé son offrande de Griezmann plein axe (54e).

Mais sur le deuxième but, «Grizi» a récupéré le ballon au niveau de la ligne médiane, et après un relais de Correa, Torres a mis l'Atlético à l'abri.

Bref, un match complet de la part de l'attaquant français, ce qui relance l'Atlético et entretient un semblant de suspense en tête d'une Liga largement dominée par le Barça...

Leverkusen reprend sa 2e place derrière le Bayern

Le Bayer Leverkusen a battu Mayence (2-0) dimanche, pour le compte de la 20e journée du Championnat d'Allemagne, et récupère la deuxième place de la Bundesliga à 16 points du Bayern Munich, quintuple champion en titre et leader incontesté.

Le Bayern, vainqueur la veille contre Hoffenheim 5 buts à 2, caracole en tête du championnat avec 50 points.

Dans la lutte pour la place de dauphin des Bavarois, Leverkusen a réalisé, avec Schalke vainqueur samedi sur la pelouse de Stuttgart (2-0), la bonne opération de la 20e journée, profitant des faux-pas des autres concurrents.

Dans un match à sens unique avec une équipe de Mayence cantonnée dans sa moitié de terrain, les hommes de Heiko Herrlich ont toutefois dû attendre la seconde période pour se défaire des Rhénans.

Comme souvent, ils s'en sont remis à leur talent jamaïcain Leon Bailey, étincelant et auteur de sa huitième réalisation de la saison (1-0, 48e), d'une superbe frappe du gauche imparable pour le portier de Mayence.

Wendell a doublé la mise pour le Bayer à la 68e minute, transformant un penalty concédé par l'ancien joueur de Leverkusen Giulio pour une faute sur Lucas Alvario (2-0).

Le Borussia Dortmund, tenu en échec à domicile par Fribourg (2-2) et qui n'arrive pas à se défaire de l'interminable feuilleton autour des envies de transfert de son attaquant vedette gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, fait partie des perdants du week-end avec Leipzig, également tenu en échec par Hambourg (1-1).

Naples répond à la Juve, le duel continue

Naples récupère son bien sans trembler: en battant Bologne 3-1 dimanche, l'équipe de Maurizio Sarri a repris la première place du championnat d'Italie, un point devant la Juventus, qui s'en était brièvement emparé samedi en ouverture de la 22e journée.

Le mano a mano entre les deux candidats au titre se poursuit donc et personne ne montre de signe de faiblesse.

Samedi, la Juventus s'était ainsi armée de patience à défaut d'être très brillante sur le terrain du Chievo Vérone et avait attendu que son adversaire soit réduit à neuf pour frapper par Khedira et Higuain (2-0).

Dimanche, Naples a fait preuve d'une autre forme de maîtrise. Très rapidement menés avec un but de Palacio dès la première minute, les joueurs de Maurizio Sarri ne se sont pas affolés et sont revenus au score avant de s'imposer.

Ce scenario est fréquent cette saison et illustre la capacité nouvelle du Napoli à remporter des matches qu'il aurait peut-être perdus les saisons précédentes. L'équipe de Marek Hamsik s'est en effet imposée six fois lors des sept rencontres de championnat où elle a été menée cette saison.

Dans leur stade San Paolo, les partenopei n'ont pas été malheureux, tout de même, avec d'abord un but contre son camp de Mbaye puis un penalty assez généreux accordé à Callejon et transformé par Mertens. Le troisième but inscrit d'une frappe en lucarne par l'attaquant belge est en revanche splendide.

L'Inter coince

En dehors de la victoire napolitaine, ce dimanche a été marqué par la nouvelle contre-performance de l'Inter Milan, tenue en échec 1-1 sur le terrain de la Spal (18e), modeste promu.

Les Milanais restaient déjà sur trois matchs nuls, mais au moins avaient-ils été concédés contre la Lazio Rome, la Fiorentina et l'AS Rome, des équipes de haut de tableau. Ça n'est évidemment pas le cas de la Spal, qui ne vise rien d'autre que le maintien et pour qui ce point sera précieux.

Au total, l'Inter en est donc à sept matches sans succès en Serie A et sa dernière victoire remonte au 3 décembre face au Chievo.

Cette mauvaise série se paye au classement et les nerazzurri, qui ont doucement glissé à la quatrième place, sont désormais à portée de la Roma, qui les rejoindra avec 44 points en cas de victoire dans la soirée face à la Sampdoria Gênes.

Alors qu'ils ont déjà recruté cet hiver le défenseur Lisandro Lopez et le milieu de terrain Rafinha, les dirigeants milanais pourraient continuer à se montrer actifs sur le mercato, notamment sur le dossier du Parisien Pastore, car la qualification pour la Ligue des Champions est désormais en péril.

Alors qu'elle peine depuis des semaines à marquer, l'équipe de Luciano Spalletti a pourtant bénéficié dimanche d'un coup de pouce de son adversaire, puisque Vicari, défenseur de la Spal, a marqué contre son camp juste après la pause.

Mais l'équipe de la ville de Ferrare n'a pas renoncé et a menacé l'Inter durant toute la seconde période. Elle en a été récompensée à la dernière minute du temps réglementaire avec un but de Paloschi.

À 18h, la Lazio (3e) sera à San Siro pour y affronter l'AC Milan (8e), qui reste sur deux victoires d'affilée. En cas de victoire, les Romains prendraient cinq points d'avance sur l'Inter.