«Peur du PSG ? Pourquoi aurions-nous peur ?» - Luka Modric

«Pourquoi aurions-nous peur» du Paris Saint-Germain ? s'est interrogé samedi le meneur de jeu du Real Madrid Luka Modric à l'approche du huitième de Ligue des champions face aux Parisiens, rappelant que le club merengue, double tenant du titre, était lui-même un épouvantail redouté.

«Bien sûr que nous savons que contre Paris, nous jouons notre saison. Mais de la peur? La peur n'existe pas dans le football, surtout pas pour le Real Madrid», a tranché le Croate en zone mixte après une probante victoire à Valence (4-1) qui a éloigné la crise au sein du club merengue.

«Paris est une grande équipe mais nous aussi. Nous sommes la seule équipe à avoir gagné deux Ligues des champions d'affilée (dans la version moderne de l'épreuve, NDLR). Pourquoi aurions-nous peur ?», s'est interrogé Modric.

Distancé en Liga et humilié cette semaine en Coupe du Roi par le modeste Leganés (1-0, 1-2), le Real, double tenant de la C1, va jouer très gros sur cette double confrontation face au PSG (14 février, 6 mars).

«Nous allons affronter un adversaire très fort mais nous aussi, nous sommes forts. Nous nous sentons très bien dans cette compétition ces dernières années. Nous allons faire de grands matches contre eux», a promis Modric.

«Nous sommes le Real Madrid. Peu importe notre forme, tous les adversaires nous respectent et souhaitent éviter de jouer contre nous en Ligue des champions», a-t-il fait valoir.

Au passage, le Croate a pris la défense de son entraîneur Zinédine Zidane, très critiqué ces derniers jours sur fond de mauvais résultats malgré huit trophées remportés en deux ans.

«Ça me paraît fou, je ne peux pas croire qu'on remette en cause le "Mister" après tout ce qu'il a obtenu avec cette équipe. Mais c'est le monde du football, un jour on est bien, l'autre moins bien quand on perd... Il faut savoir garder un peu de retenue. Le "Mister" a tout notre soutien», a-t-il conclu.