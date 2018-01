Match des étoiles: place au concours d’habiletés

C’est ce soir que se tiendra le traditionnel concours d’habiletés lors du week-end du Match des étoiles de la LNH.

La compétition sera présentée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, dès 18h00.

Au total, ce sont lors de six épreuves que les étoiles de la LNH tenteront de se mettre en évidence.

Les athlètes démontreront toute l’étendue de leur talent lors des épreuves du tir de précision, du patineur le plus rapide, du lancer le plus puissant, du maniement de rondelle, du challenge des passeurs et du plus grand nombre d’arrêts consécutifs.

Si des épreuves comme celle du tir de précision et du lancer le plus puissant sont des classiques de cet événement, celle du plus grand nombre d’arrêts consécutifs et celle du challenge des passeurs seront des nouveautés.