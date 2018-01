La LNH retournera en Europe

La Ligue nationale de hockey (LNH) retournera en Europe pour y disputer des matchs de la saison régulière lors de la prochaine campagne.

Le réseau Sportsnet a rapporté l’information, samedi. Ces rencontres internationales ont été l’un des sujets abordés lors d’une réunion des gouverneurs tenue à Tampa, dans le cadre du match des étoiles.

Les Oilers d’Edmonton et les Devils du New Jersey entameront la saison 2018-19 en Suède, où deux matchs sont prévus. Les Jets de Winnipeg et les Panthers de la Floride croiseront pour leur part le fer deux fois à Helsinki, en Finlande, au mois de novembre.

Des discussions ont également lieu pour la tenue de parties préparatoires en Chine, en Suisse et en Allemagne.

Cette saison, les Sénateurs d’Ottawa et l’Avalanche du Colorado se sont disputé un programme double à Stockholm, en Suède. La formation canadienne avait eu le dessus deux fois.