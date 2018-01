La Juventus envoie un message à Naples

La Juventus Turin s'est imposée 2-0 sur la pelouse du Chievo Vérone samedi lors de la 22e journée et a provisoirement repris les commandes du championnat d'Italie, mettant ainsi Naples, qui affrontera Bologne dimanche, face à ses responsabilités.

Passer en premier offre un certain confort et Maurizio Sarri, l'entraîneur de Naples, a déjà pesté contre la Ligue italienne et son calendrier, qui ont donné cette chance à la Juventus ce week-end et lors de plusieurs journées à venir.

Car dimanche à 15h, à l'heure d'entrer sur la pelouse du stade San Paolo pour y recevoir Bologne (12e), les Napolitains n'auront pas d'autre choix que de gagner s'ils veulent récupérer leur place de leader.

Samedi pour la Juventus, le match a été une affaire de patience. Face à un Chievo (13e) totalement inoffensif, les Turinois n'ont pas forcé, profitant des cadeaux de leurs adversaires.

Juste après la demi-heure de jeu, le Chievo s'est en effet retrouvé à 10 après l'expulsion de Bastien pour deux avertissements évitables en deux minutes. Et à la 60e minute, c'est Cacciatore qui a reçu un carton rouge pour une protestation trop théâtrale.

Avec deux joueurs de plus, la Juve a alors un tout petit peu accéléré et cela a suffi.

À la 67e minute, Khedira a marqué d'une frappe sèche sur un service de Bernardeschi probablement plutôt destiné à Mandzukic. Et à trois minutes de la fin, Higuain a doublé la mise de la tête après un impeccable centre de Douglas Costa.

Dans l'autre match disputé samedi, l'Atalanta Bergame est allée facilement s'imposer 3-0 sur la pelouse de Sassuolo (14e), qui vit une saison très compliquée pour un club qui jouait encore l'Europa League il y a un an.

De son côté, l'Atalanta dépasse provisoirement l'AC Milan, qui affrontera la Lazio Rome (3e) dimanche, et s'installe à la 7e place.