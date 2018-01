Kristopher Letang assure que la machine s’est remise en marche

Maintenir un niveau d’excellence élevé année après année dans un circuit où la parité est aussi présente que la LNH se veut tout un défi. À Pittsburgh, les doubles champions de la coupe Stanley l’ont constaté en première moitié de saison.

Après un départ respectable, les Penguins ont connu quelques passages à vide. Des séquences de deux victoires en huit matchs et de trois gains en 10 rencontres les ont relégués, jusqu’à tout récemment, en dehors du portrait des séries éliminatoires.

«Le fait de ne pas arrêter de jouer au hockey pendant trois ans en ligne fait en sorte que, parfois, tu connais des baisses d’énergie et des baisses de motivation», a reconnu Kristopher Letang, rencontré en marge du weekend des étoiles.

Aux deux finales de la coupe Stanley qui ont connu leur dénouement à la mi-juin de 2016 et 2017, il faut ajouter la Coupe du monde de septembre 2016. Un tournoi auquel ont participé Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Matt Murray, Olli Maatta, Carl Hagelin et Patric Hornqvist. Il y a de quoi perdre le souffle.

De retour dans la course

Toutefois, il ne faut jamais compter une équipe championne pour battue. Foi du défenseur de 30 ans, les Penguins retrouveront leur instinct de prédateur dans la seconde portion du calendrier.

«Sidney Crosby et Evgeni Malkin, ce sont des gars qui ont un appétit pour la victoire, donc ça va se replacer. D’ailleurs, on le voit déjà que ça recommence à bien aller», a soutenu le Québécois.

Une tendance qui se confirme puisque depuis le début de l’année 2018, Letang et ses coéquipiers ont maintenu un dossier de huit gains contre seulement trois revers.

Au cours de cette période, Crosby (trois buts, 17 aides), Malkin (neuf buts, sept aides) et Phil Kessel (cinq buts, 11 aides) ont, comme il se doit, mené l’attaque des Penguins.

Une poussée qui les place, pour l’instant, au troisième rang de la section Métropolitaine.

La barre haute

Utilisé un peu plus de 25 minutes par match, Letang pourrait très bien être satisfait de sa fiche de trois buts et 25 aides. Pourtant, ce n’est pas tout à fait le cas.

«Je ne suis pas encore revenu au niveau où je souhaiterais être. Je manque un peu de constance», a-t-il affirmé.

Il faut dire qu’il revient de loin. En raison d’une hernie discale, la dernière saison de Letang s’est terminée le 21 février. L’opération qui s’en est suivi l’a forcé à l’inactivité jusqu’à quelques jours du début de l’actuelle campagne.

«J’ai été huit mois sans toucher à la glace, puis j’ai eu environ deux semaines pour patiner avant le camp d’entraînement, a-t-il raconté. J’ai tout de suite embarqué, je voulais jouer en partant. Je voulais jouer 82 matchs.»

«Je me rends compte que quand tu t’absentes pour un petit bout, ça prend un peu de temps. Peut-être que j’avais placé la barre haute, mais c’est comme ça que je voulais faire. Je voulais la placer là dans le but de m’améliorer le plus rapidement possible.»

Cette invitation au match des étoiles prouve qu’il avait vu juste.