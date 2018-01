Concours d'habiletés : les participants aux épreuves

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé les assignations des joueurs aux différentes épreuves du concours d’habiletés, prévu ce soir à Tampa Bay à 18h et présenté sur les ondes de TVA Sports dans le cadre du week-end des étoiles.

Le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price ne participera pas au concours du plus grand nombre d'arrêts consécutifs.



Patineur le plus rapide

Description : Les joueurs font un tour chronométré de la patinoire. Le point de départ est la ligne rouge au centre de la glace près des bancs de pénalité; les participants ne peuvent démarrer plus loin que trois pieds derrière la ligne.



Brayden Point, Lightning de Tampa Bay

Zach Werenski, Blue Jackets de Columbus

Rickard Rakell, Ducks d'Anaheim

Noah Hanifin, Hurricanes de la Caroline

Josh Bailey, Islanders de New York

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

Jack Eichel, Sabres de Buffalo

Connor McDavid, Oilers d'Edmonton



Défi des passeurs

Description : Trois habiletés sont testées. (1) Précision des passes : les joueurs doivent compléter quatre passes consécutives vers des cibles s'illuminant dans un ordre aléatoire. (2) «Give and Go» : les joueurs doivent compléter quatre passes dans un parcours installé en territoire neutre. (3) Les mini-filets : les joueurs doivent soulever des passes par-dessus des barricades et rentrer la rondelle dans chacun de quatre mini-filets en plus réussir une passe dans le filet de match. Le joueur qui enregistre le meilleur chrono total remporte l'épreuve.

Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay

Claude Giroux, Flyers de Philadelphie

Brayden Schenn, Blues de St. Louis

Oliver Ekman-Larsson, Coyotes de l'Arizona

Eric Staal, Wild du Minnesota

Alex Pietrangelo, Blues de St. Louis

Kristopher Letang, Penguins de Pittsburgh

Drew Doughty, Kings de Los Angeles

Le plus d’arrêts consécutifs

Description : les gardiens affrontent un minimum de neuf tireurs en fusillade, le capitaine de section étant le dernier à prendre un lancer. Si le gardien arrête le tir du capitaine, il reste dans le filet jusqu'à ce qu'un but soit marqué. Le gardien qui réalise la plus longue séquence d'arrêts remporte l'épreuve.

Henrik Lundqvist, Rangers de New York c. la section Centrale

Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg c. la section Pacifique

Pekka Rinne, Predators de Nashville c. la section Métropolitaine

Marc-Andre Fleury, Golden Knights de Vegas c. la section Atlantique

Andrei Vasilevskiy, Lightning de Tampa Bay c. la section Centrale

Crédit photo : AFP

Le relais de contrôle de rondelle

Description : Trois habiletés sont testées. (1) Maniement de rondelle : les joueurs contrôlent la rondelle en slalomant entre huit rondelles disposées en ligne droite. (2) Les cônes : les joueurs contrôlent la rondelle entre huit cônes disposés en zigzag. (3) Les barrières : les joueurs approchent une barrière et doivent lancer la rondelle à travers les barreaux illuminés. Le joueur qui enregistre le chrono total le plus rapide remporte l’épreuve.

Johnny Gaudreau, Flames de Calgary

Aleksander Barkov, Panthers de la Floride

Erik Karlsson, Sénateurs d'Ottawa

John Tavares, Islanders de New York

Connor McDavid, Oilers d'Edmonton

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

Tyler Seguin, Stars de Dallas

Patrick Kane, Blackhawks de Chicago



Le tir le plus puissant

Description : Un classique! Lors de deux tours, les joueurs prennent deux lancers dont la vélocité est mesurée en milles à l’heure. Le tireur le plus puissant l’emporte.

John Klingberg, Stars de Dallas

Alex Ovechkin, Capitals de Washington

P.K. Subban, Predators de Nashville

Brent Burns, Sharks de San Jose

Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay



Le concours de précision des lancers

Description : situés à 25 pieds de la ligne de but, les joueurs visent des cibles qui s’illuminent dans une séquence aléatoire au filet. Le chronomètre s’arrête quand les cinq cibles du filet ont été atteintes et le joueur qui enregistre le temps le plus rapide pour compléter l’épreuve l’emporte.

Brian Boyle, Devils du New Jersey

Blake Wheeler, Jets de Winnipeg

James Neal, Golden Knights de Vegas

Brock Boeser, Canucks de Vancouver

Brad Marchand, Bruins de Boston

Anze Kopitar, Kings de Los Angeles

Sidney Crosby, Penguins de Pittsburgh

Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay