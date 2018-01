À la découverte des frères Choinière

Deux frères québécois, Mathieu et David Choinière, tentent actuellement de faire bonne impression au camp de l’Impact de Montréal, en Floride.

Si le plus vieux des deux, David (20 ans), détient déjà un contrat avec le club montréalais en plus d’avoir joué quelques matchs, son jeune frère Mathieu, lui, y est invité à titre de membre de l’académie.

Le garçon de 18 ans espère bien obtenir un contrat lui aussi avec l’équipe première, d’où l’importance de livrer une bonne performance au cours des prochaines semaines.

«Ils se débrouillent bien, je les vois souvent se challenger. Ils ont une morphologie similaire, ce sont deux joueurs très endurants, avec une bonne technique», mentionne l’entraîneur, Rémi Garde, à propos des frères qui participent ensemble au camp de l’Impact pour la première fois.

La complicité entre les deux est évidente.

«Tout part d'en arrière de chez nous, quand on jouait ensemble, souligne Mathieu, un milieu de terrain. Parfois, on fait des combinaisons ensemble, comme on le faisait derrière chez nous.»

«C'est une chimie naturelle, on a le même sang. On se regarde jouer depuis tellement longtemps qu'on sait comment l'autre joue», ajoute David, un ailier.

En effet, les deux connaissent très bien leurs forces et faiblesses respectives.

«Sa technique de passe est très bonne, souligne David à propos de son frère. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand il joue. Il garde un temps d'avance, il réfléchit avant de recevoir le ballon. C'est ce qui fait qu'il se distingue des gars de son âge.»

«J'ai toujours aimé son côté dribbleur, il arrive beaucoup à percuter les défenses adverses, marquer des buts et déjouer du monde spectaculairement», renchérit Mathieu au sujet de David.

Voyez le reportage de Nicolas Martineau dans la vidéo ci-dessus.