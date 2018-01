Vincent Thibault : à la vitesse grand V

Tout se passe très vite pour Vincent Thibault depuis son passage chez les professionnels.

Le 10 février prochain, il va livrer un troisième combat en moins de cinq mois alors qu'il va affronter le Polonais Piotr Brzoska.

Le boxeur de 25 ans a accueilli TVA Sports au gymnase où il s’entraîne alors qu'il termine sa préparation. Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.

En octobre, Thibault avait fait une entrée fracassante chez les professionnels en se relevant deux fois du tapis pour ensuite gagner par arrêt de l'arbitre.

Il s'est montré beaucoup plus prudent à son deuxième duel en décembre.

Dans deux semaines, son entraîneur, Vincent Auclair, sait exactement ce qu'il souhaite que son protégé démontre.

«J’aimerais voir un mélange des deux premiers. On a été très prudent dans le deuxième combat. C’était nécessaire. Maintenant, je veux le voir prendre des risques plus calculés, c’est-à-dire être plus proche de son adversaire pour que celui-ci se compromette et ainsi permettre à Vincent de contre-attaquer.»

C’est ce que nous verrons le 10 février, alors que Thibault se battra une fois de plus en direct sur les ondes de TVA Sports dans le cadre du gala de boxe présenté à Shawinigan mettant en vedette la fierté locale Simon Kean.