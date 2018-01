Une septième place pour Camille Ruest et son partenaire

Le couple de patinage artistique formé de Camille Ruest et Andrew Wolfe a pris le septième rang aux Championnats des quatre continents de l’ISU présentés à Taïwan.

Après avoir fini neuvièmes du programme court avec une note de 54,70 mercredi, la Québécoise Ruest et son compatriote albertain Wolfe ont récolté 105,03 points lors de leur programme libre, ce qui les a placés en septième place du classement général.

Le duo composé de Sydney Kolodziej et de Maxime Deschamps a quant à lui terminé en neuvième position.

Les Américains ont réussi un doublé. Tarah Kayne et Danny O’Shea (194,42 points) ont été sacrés vainqueurs, suivis de leurs compatriotes Ashley Cain et Timothy Leduc (190,61 points), deuxièmes. Les représentants de la Corée du Nord Tae Ok Ryom et Ju Sik Kim (184,98 points) ont pris le troisième rang.

Le couple canadien formé de Liubov Ilyushechkina et de Dylan Moscovitch (179,00 points) a terminé au pied du podium.

Chez les femmes, la jeune Alicia Pineault, de Varennes, a terminé la compétition au 13e rang avec 152,81 points.