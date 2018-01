Une dure soirée en montagnes russes

Le meilleur comme le pire. À l’image de la saison, le Canadien a offert un rendement en montagnes russes contre les Hurricanes de la Caroline pour finalement perdre une autre fois à ce jeu dangereux.

Dans un festival offensif très difficile à prédire, les «Canes» ont triomphé du CH 6 à 5, jeudi, au Centre Bell.

À ses deux dernières rencontres, la troupe de Bill Peters traversait une période creuse avec seulement deux buts. Mais il n’y a rien de mieux que la pauvre unité de défenseurs du Tricolore pour relancer une attaque à la dérive.

Malgré l’absence de Sebastian Aho, les Hurricanes ont étourdi les défenseurs rivaux, mais surtout les deux derniers duos, ceux de Jordie Benn et Jakub Jerabek ainsi que Victor Mete et David Schlemko.

«Nous avons eu un départ horrible, nous n’étions pas prêts à jouer, a reconnu Schlemko. Trois fois, nous avons donné un but aux Hurricanes dès la présence suivante après avoir réussi à créer l’égalité. C’est inacceptable.»

Claude Julien doit prier pour un retour assez rapide — après la pause du match des étoiles — de Shea Weber. Sans celui que Mike Babcock a surnommé «l’homme montagne», le Canadien est plus que vulnérable.

19, 72 et 10 secondes...

Il y a trois chiffres à retenir dans ce match et ce n’est pas trois numéros gagnants du tirage moitié-moitié. Il s’agit des nombres 19, 72 et 10.

Le CH a créé l’égalité à trois reprises dans cette rencontre endiablée contre les Hurricanes, mais les réjouissances ont toujours été de courte durée.

Quand le Tricolore a fait 2-2, les «Canes» ont marqué 19 secondes plus tard. Quand c’était 4-4, les visiteurs ont marqué 72 secondes plus tard. Et quand c’était 5 à 5 en troisième période, ils ont répliqué seulement 10 secondes plus tard.

Justin Williams, qui a souvent fait mal au Canadien dans le passé, a redirigé un tir de Teuvo Teravainen pour marquer le but décisif en troisième.

Teravainen a servi de moteur à l’attaque pour les Hurricanes avec une soirée de deux buts et une passe. Noan Hanifin, le troisième choix au total à l’encan de 2015, a aussi participé à la fête avec trois passes et un dossier de +5.

Invité à représenter le CH à Tampa, Carey Price a eu un bon prélude au match des étoiles en donnant six buts sur 29 tirs. Price n’a pas joué comme un gardien étoile, mais il n’a pas reçu l’aide de ses coéquipiers.

En première période uniquement, les «Canes» auraient pu se forger une avance de quatre ou cinq buts tellement le CH était misérable.

Un doublé pour Hudon

Atroce en première période, le Canadien a rebondi avec quatre buts en deuxième. Charles Hudon a donné le ton en déjouant Cam Ward à deux reprises. Brendan Gallagher et Jeff Petry ont aussi marqué au cours de cette période médiane où il y a eu un total de sept buts.

Dans la défaite, il y a un trio qui n’a pas à rougir de sa prestation et c’est celui de Paul Byron (1 passe), Max Pacioretty (1 but, 1 passe) et Hudon (2 buts, 1 passe). À la ligne bleue, Petry a aussi mérité une bonne note avec un but et deux passes.

Si Price a paru chancelant à quelques reprises, c’était la même histoire pour Ward.

Avant la rencontre, Julien avait manifesté son désir de voir son équipe partir sur une série de victoires. Encouragé par le gain de 4 à 2 contre l’Avalanche, il avait bon espoir de partir pour la pause des étoiles sur une bonne note. Mais ce ne fut pas le cas. Les Hurricanes ont freiné à un petit match la série victorieuse du CH.