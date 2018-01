Une blessure encore plus sérieuse pour Carson Wentz

À sa première rencontre avec les médias depuis que sa saison a pris fin, le 7 décembre, Carson Wentz, des Eagles de Philadelphie, a reconnu que sa blessure à un genou était plus sérieuse que ce que l’équipe avait d’abord annoncé.

En plus de son ligament croisé antérieur déchiré, le quart-arrière a également subi une déchirure du ligament collatéral fibulaire au troisième quart de la victoire des siens contre les Rams de Los Angeles, au cours de la 14e semaine d’activités dans la NFL.

En dépit de cette mauvaise nouvelle, Wentz espère toujours être prêt pour le début de la prochaine saison.

«Mon objectif est d’être là pour la première semaine, a-t-il affirmé au réseau NBC. Je vais faire tout en mon possible pour être prêt et je suis sûr que je peux y arriver.»

Même s’il est très heureux que son équipe se soit qualifiée pour le Super Bowl malgré son absence, il admet avoir un petit pincement chaque fois qu’il voit ses coéquipiers courir sur le terrain.

«Quand je regarde l’attaque sur le terrain, ça me frappe, a-t-il dit. C’est dur de ne pas être là, avec mes coéquipiers, mais j’adore les voir jouer et je ne pourrais pas être plus heureux pour eux.»

Wentz, avant de se blesser, était un des prétendants au titre de joueur par excellence de la NFL. Son remplaçant, Nick Foles, a été étonnamment efficace à la tête de l’attaque des Eagles jusqu’ici.

Les Eagles croiseront le fer avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre du Super Bowl LII, le 4 février, à Minneapolis.