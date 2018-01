Un vétéran des Bills contraint à la retraite

Le centre Eric Wood, des Bills de Buffalo, devra prendre sa retraite du football professionnel à la suite d’une blessure au cou subie durant la récente saison de la NFL.

«J’ai été informé que je ne pourrais plus jamais jouer au football, même avec une opération ou avec des traitements supplémentaires, a mentionné Wood, par l’entremise du compte Twitter des Bills, vendredi. Je remercie tout le monde pour les pensées et les prières. Je vais sans doute voir la situation avec plus de positivisme, lundi, à la conférence de presse.»

Wood, 31 ans, annoncera ainsi officiellement sa retraite lors de la conférence de presse. L’athlète était membre des Bills depuis 2009, ayant disputé 120 rencontres avec la formation de Buffalo.