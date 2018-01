Résumés des matchs dans la LHJMQ

Pierre-Olivier Joseph propulse les Islanders

À Charlottetown, le capitaine des Islanders Pierre-Olivier Joseph a fait scintiller la lumière rouge à deux reprises pour aider son équipe à vaincre les Screaming Eagles du Cap-Breton par la marque de 5-3, vendredi.

L’arrière qui vient tout juste d’avoir 19 ans, a franchi le cap des 10 buts pour la première fois de sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Joseph, qui a été sélectionné au premier tour par les Coyotes de l’Arizona lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2017, a amassé 36 points en 42 parties, dont 11 filets, cette saison.

Keith Getson, Cyase Ton et Derek Gentile ont été les autres marqueurs dans la victoire. Dans une cause perdante, Adam McCormick, Tyler Hylland et Gabriel Proulx ont secoué les cordages.

Devant le filet, Matthew Welsh a repoussé 37 lancers des Screaming Eagles tandis que son vis-à-vis, Kyle Jessiman, a cédé cinq fois sur 36 tirs.

Le Titan avare contre les Sea Dogs

À Bathurst, le Titan n’a accordé que 17 lancers, dont un seul au deuxième tiers, aux Sea Dogs de Saint John pour l’emporter 5-1, vendredi.

Evan Fitzpatrick a réalisé 16 arrêts pour être crédité de la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a été plus occupé en bloquant 35 tirs.

Cinq marqueurs différents ont touché la cible pour le Titan, soit Mitchell Balmas, Antoine Morand, Olivier Galipeau, German Rutsov et Marc-André LeCouffe.

Acadie-Bathurst a ainsi signé une quatrième victoire de suite.

La réplique est venue du bâton de Cédric Paré.

Les Voltigeurs s’accrochent à la victoire

À Gatineau, les Voltigeurs de Drummondville ont résisté à la tentative de remontée des Olympiques et l’ont emporté par la marque de 3-2.

Darien Kielb a réduit l’avance des Voltigeurs à un but en milieu de troisième période, mais les vainqueurs ont réussi à s’accrocher jusqu’à la fin.

Alexandre Landreville a été l’autre joueurs des Olympiques à déjouer le gardien Daniel Moody, qui a réalisé 20 arrêts dans la victoire.

Dawson Mercer, Robert Lynch et Yvan Mongo ont été les buteurs du côté des Voltigeurs.

Tristan Bérubé a bloqué 25 des 28 tirs dirigés vers lui devant la cage gatinoise.

Un tour du chapeau pour Alexis Lafrenière

À Rimouski, ce fut le spectacle Alexis Lafrenière. La recrue de l’Océanic a réussi son deuxième tour du chapeau de la saison pour paver la voie à un gain de 5-2 des siens sur les Cataractes de Shawinigan.

Lafrenière, qui ne sera éligible qu’en 2020 pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey, a enfilé ses 26e, 27e et 28e de la saison. Après 41 parties, il a récolté 54 points ce qui le place un point devant Filip Zadina, des Mooseheads d’Halifax, qui est pressenti comme étant un des deux meilleurs espoirs nord-américains pour le repêchage de juin.

Le capitaine de l’Océanic Samuel Dove-McFalls a également connu un fort match en marquant un but et en récoltant deux mentions d’aide. Denis Mikhnin est l’autre marqueur des Rimouskois.

La réplique est venue de Vasily Glotov et de Gabriel Denis.

Devant le filet, Colten Ellis a stoppé 21 rondelles dans la victoire tandis qu’à l’autre bout de la patinoire, Lucas Fitzpatrick a été mis à l’épreuve 33 fois cédant en cinq occasions.

Les Huskies freinent les Tigres

À Rouyn-Noranda, les Tigres de Victoriaville tentaient d’y aller d’une cinquième victoire consécutive, mais les Huskies avaient un autre plan pour eux et l’ont emporté par la marque de 4-1, vendredi.

Les favoris locaux ont pris les devants 2-0 grâce à un but de Peter Abbandonato en fin de première période et un autre d’Alex Beaucage au début du deuxième tiers.

En troisième, Maxime Comtois a réduit l’écart en un but, mais Tommy Beaudoin a répliqué avec deux filets, dont un dans une cage abandonnée, pour clore le débat.

Le gardien des Huskies Samuel Harvey a repoussé 20 des 21 rondelles dirigées vers lui tandis qu’Étienne Montpetit a cédé trois fois 29 tirs.

Festival offensif à Baie-Comeau

À Baie-Comeau, Jordan Martel et D’Artagnan Joly ont récolté six points chacun, vendredi, dans un festival offensif qui s’est conclu par un gain de 10-6 du Drakkar aux dépens des Wildcats de Moncton.

Martel et Ivan Chekhovich ont réussi un tour du chapeau chacun tandis que Joly a amassé six mentions d’assistance. Martel a ajouté trois aides tandis que Chekhovich s’est fait complice de deux filets des siens.

Bradley Lalonde, Antoine Girard, Luke Kirwan et Christopher Benoit ont été les autres buteurs chez les Nord-Côtiers.

Le Drakkar avait pris les devants 4-0 à mi-chemin de la rencontre, mais les Wildcats se sont approchés à un but sans jamais pouvoir créer l’égalité.

Les Wildcats ont dirigé un total de 50 lancers sur le filet protégé par Francis Leclerc qui a cédé six fois, soit devant Dylan Seitz, Jakob Pelletier, Nicholas Welsh, Jacob Hudson, Mika Cyr et Daniil Miromanov.

Devant le filet des Wildcats, Mark Grametbauer a été chassé après avoir accordé quatre buts sur 19 lancers. Appelé en relève, Matthew Waite a cédé six fois sur 17 tirs.