Price et sa famille arrivent au party

Carey Price a fait son arrivée à Tampa Bay, vendredi, en vue du week-end des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le gardien des Canadiens de Montréal a été vu à l’hôtel en matinée en compagnie de son épouse Angela et de sa fille Liv.

Price et les autres vedettes de la LNH rencontreront les médias samedi matin; suivra le concours d’habiletés présenté sur TVA Sports à 18h, puis le match des étoiles dimanche à 14h30. Toutes les activités sont présentées sur TVA Sports.

Le numéro 31 fera les frais d’un changement aux épreuves d’habiletés à l’occasion de l’édition floridienne de 2018. En effet, les portiers du circuit participeront au nouveau concours du plus d’arrêts consécutive. Le but est simple : arrêter le plus d’échappés possibles sans accorder de but. Dès qu’un gardien cède sur un tir, il est éliminé. Celui qui aura arrêté le plus de rondelles avant d’accorder un but sera déclaré vainqueur.

Price a décroché la sixième invitation de sa carrière au match des étoiles de la LNH, même si le vétéran n’affiche pas des statistiques à la hauteur de son talent cette saison. Le Britanno-Colombien de 30 ans montre un dossier de 14-17-4 et maintient une moyenne de buts alloués de 3,02 ainsi qu’un taux d’efficacité de ,905 en 35 matchs. Quand il a encaissé le revers à sa fiche, jeudi dans un revers de 6-5 face aux Hurricanes de la Caroline, Price a accordé cinq buts ou plus dans une cinqiuème partie cette saison.