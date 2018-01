«Power ranking» des six épreuves du concours d’habiletés

Le concours d’habiletés du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey aura un visage bien différent ce week-end à Tampa Bay.

D’abord, le système de pointage a été complètement revu. Plutôt que d’opposer les deux associations et de déclarer un vainqueur aux termes des épreuves, ce sont plutôt les gagnants de chaque épreuve qui seront couronnés.

Puis, deux nouvelles compétitions feront leur apparition dans ce concours prisé des amateurs de hockey.

Pour vous donner un aperçu de ce que vous pourrez apprécier lors du concours d’habiletés, voici les six épreuves classées sous la forme d’un power ranking.

1. Tirs de précision

L’épreuve des tirs de précisions a reçu six votes de première place sur sept lorsque nous avons sondé l’équipe du tvasports.ca pour concocter ce classement.

Il s’agit de l’un des moments favoris des amateurs durant le concours puisqu’elle nous permet d’apprécier le talent des meilleurs francs-tireurs de la LNH.

La ligue a d’ailleurs décidé d’apporter une pointe de difficulté à cette compétition, en utilisant des cibles qui s’illuminent en vert pour indiquer aux joueurs à quel moment ils doivent atteindre une cible choisie.

Les champions des trois dernières années (Sidney Crosby, John Tavares et Patrick Kane) seront tous de la partie et devraient être appelés à participer à cette épreuve.

2. Patineur le plus rapide

Sommes-nous les seuls qui ne manqueront pas cette épreuve simplement pour être en mesure de voir Connor McDavid effectuer un tour de la patinoire à pleine vitesse? C’est lui qui avait remporté l’épreuve en 2017 avec un temps record de 13,310 secondes (sans départ lancé).

Dylan Larkin détient techniquement la marque à battre avec un temps de 13,172 secondes, mais il a réalisé son temps avec l’aide d’un départ lancé.

3. Lancer le plus puissant

Pour la première fois depuis 2004, ce ne sera pas Shea Weber ou Zdeno Chara qui enregistrera le lancer le plus puissant du concours d’habiletés.

Les participants de cette année pourront-ils s’approcher du record du grand numéro 33 des Bruins de Boston, qui a mis la barre haute avec un lancer à 108,8 mph (175,1 km/h)?

On en doute...

4. Le plus d’arrêts consécutifs (nouvelle épreuve)

Les gardiens en auront plein les bras lors de cette nouvelle compétition.

Le but est simple : arrêter le plus d’échappés possibles sans accorder de but. Dès qu’un gardien cède sur un tir, il est éliminé.

Le portier qui aura arrêté le plus de rondelles avant d’accorder un but sera déclaré vainqueur.

5. Le maniement de rondelle

Les meilleurs manieurs de rondelle de la LNH pourront montrer toute l’étendue de leur talent durant cette compétition qui allie la rapidité d’exécution et la coordination.

Les Nikita Kucherov, Patrick Kane, Connor McDavid et autres devraient tous connaître beaucoup de succès lors de cette épreuve.

6. Challenge des passeurs (nouvelle épreuve)

«De quessé?» Cette nouvelle compétition occupe le dernier rang de notre classement simplement parce que nous ne savons pas trop à quoi nous attendre.

Les joueurs devront atteindre des cibles en plus d’effectuer des passes soulevés dans des mini-filets... c’est pas mal tout ce qu’on sait!

À suivre...