Voici un survol des activités du jeudi 25 janvier dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Prédateurs 3, DEVILS 0

Lightning 5, FLYERS 1

PENGUINS 6, Wild 3

Hurricanes 6, CANADIENS 3

Bruins 3, SÉNATEURS 2

Blackhawks 5, RED WINGS 1

Capitals 4, PANTHERS 2

BLUES 3, Avalanche 1

Maple Leafs 4, STARS 1

OILERS 4, Flames 3 (fus.)

Blue Jackets 2, COYOTES 1

Sabres 4, CANUCKS 0

Islanders 2, GOLDEN KNIGHTS 1

DUCKS 4, Jets 3 (fus.)

Rangers 6, SHARKS 5



ALEXANDER OVECHKIN REJOINT WAYNE GRETZKY



Alexander Ovechkin a inscrit un but et une aide dans une victoire de 4-2 des Capitals de Washington, ce qui a permis au numéro 8 de totaliser 30 buts dans une 13e saison de suite pour commencer sa carrière. Le Russe réalise ainsi même exploit que le légendaire Wayne Gretzky; deux autres saisons de la sorte, et «Ovi» imiterait Mike Gartner (15). Ovechkin devient seulement le sixième joueur de l’histoire de la LNH a marquer 30 buts ou plus lors de 13 saisons consécutives, un club sélect qui comprend Gartner, Gretzky, Jaromir Jagr (15), Phil Esposito (13) et Bobby Hull (13).

SIDNEY CROSBY DÉPASSE JAROMIR JAGR

Avec ses trois aides, Sidney Crosby a non seulement inscrit au moins un point dans une neuvième partie d’affilée; il a aussi aidé les Penguins de Pittsburgh à l’emporter 6-3 sur le Wild du Minnesota dans une cinquième victoire consécutive à domicile et dépassé Jaromir Jagr au deuxième rang de l’histoire de la concession au chapitre des points, avec 399 buts et 683 aides (1082 points).

Crédit photo : AFP

LES BRUINS ÉTIRENT LEUR SÉQUENCE HEUREUSE

Jake DeBrusk a marqué le but décisif avec 11 minutes 19 s à jouer au temps réglementaire et permis aux Bruins de Boston de s’imposer devant les Sénateurs d’Ottawa, ce qui a permis à la formation du Massachusetts d’étirer à 18 leur série de match avec au moins un point (14-0-4), avec cinq victoires d’affilée avant la pause du match des étoiles. Seuls six clubs ont réussi ce genre d’exploit dans les 20 dernières saisons : le Lightning de Tampa Bay (2003-2004), les Red Wings de Detroit (2005-2006), les Sharks de San Jose (2007-2008), les Blakchawks de Chicago (2012-2013) et les Blue Jackets de Columbus (2016-2017).

LE DEUXIÈME TOUR DU CHAPEAU D’ALEX DeBRINCAT

Inspiré alors qu’il jouait près de sa ville natale de Farmington Hills, Michigan, Alex DeBrincat a réalisé son deuxième tour du chapeau de la saison et ajouté une aide dans un gain de 5-1 sur les Red Wings à Detroit. Cette performance a notamment permis aux Blackhawks de Chicago de mettre fin à une séquence de quatre revers. DeBrincat devient la deuxième recrue de l’histoire de la concession à connaître deux soirées de trois buts, après Steve Larmer en 1982-1983.

EN VUE DU MATCH DES ÉTOILES

L’ancienne gloire du Lightning de Tampa Bay Vincent Lecavalier coanimera l’émission #LavoieDubé ce soir sur TVA Sports. Le Québécois a été invité quatre fois au match des étoiles pendant sa carrière

Mike Smith, gardien des Flames de Calgary, remplacera son homologue des Kings de Los Angeles Jonathan Quick, qui souffre d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.

Comme l’attaquant des Devils du New Jersey Taylor Hall est blessé à une main, son coéquipier Brian Boyle le remplacera au rendez-vous annuel des vedettes à Tampa Bay; un beau geste de la LNH, puisque Boyle a appris cette année qu’il était atteint de leucémie myéloïde chronique.