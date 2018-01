Vente de feu à prévoir chez les Red Wings?

Le magasin des Red Wings de Detroit est désormais ouvert et le directeur général Ken Holland espère faire des affaires d’or.

Citant une source officielle de la Ligue nationale de hockey, le site web The Atheltic avance que le DG de la formation du Michigan a informé aux acheteurs potentiels qu’il était prêt à conclure des échanges, à un mois de la date butoir.

D’après les informations du journaliste Craig Custance, Holland est prêt à se départir de certains joueurs sous contrat pour la prochaine saison et plus comme Tomas Tatar et Gustav Nyquist.

En fait, il n’y aurait que trois intouchables dans le giron : les jeunes attaquants Dylan Larkin, Anthony Mantha et Andreas Athanasiou.

Chez les joueurs autonomes sans compensation potentiels, le nom du défenseur Mike Green est celui qui est le plus propice à changer d’adresse.

À sa troisième saison à Detroit, l’arrière droitier de 32 ans a inscrit cinq buts et 26 points en 48 rencontres.

Par ailleurs, les Wings aimeraient se départir d’un de leurs gardiens, mais la demande est insuffisante pour les portiers en ce moment.

Selon Custance, Holland a tenté d’échanger le Petr Mrazek aux Oilers d’Edmonton en début de saison, mais ces derniers n’offraient qu’un choix de troisième ou quatrième tour, ce que les propriétaires de ses droits jugeaient insatisfaisant.

Depuis la fin décembre, la valeur de Mrazek a grimpé en raison de ses bonnes performances. Il a une fiche de 3-1-1 depuis le 19 décembre.

Cette saison, le Tchèque a compilé un dossier de 5-5-2 avec un taux d’efficacité de ,906.