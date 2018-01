Les honneurs à la mi-saison

Si la saison se terminait aujourd’hui, quels joueurs remporteraient les différents trophées décernés dans la Ligue nationale de hockey?

L’Association professionnelle des chroniqueurs de hockey s’est prêtée à l’exercice. Elle a mené un scrutin auprès de 150 journalistes et de 2000 partisans pour déterminer les grands gagnants.

Le prix le plus prestigieux, le Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, irait à l’attaquant du Lightning Nikita Kucherov, qui mène la ligue avec 63 points à la pause du match des étoiles.

Deux autres joueurs du Lightning, Andrei Vasilevskiy et Victor Hedman, repartiraient avec des trophées, respectivement le Vézina (meilleur gardien) et le Norris (meilleur défenseur).

De son côté, le capitaine Steven Stamkos est considéré comme le joueur ayant réalisé le plus beau retour.

Le trophée Frank J. Selke (meilleur attaquant défensif) reviendrait quant à lui pour la cinquième fois au Québécois Patrice Bergeron, des Bruins.

Deux pièces maîtresses des Golden Knights, soit l’entraîneur-chef Gerard Gallant (Jack-Adams) et le directeur général George McPhee, seraient aussi récompensées par leur travail.

À défaut de mettre la main sur le Norris, Drew Doughty, des Kings, obtiendrait le titre de meilleur arrière défensif du circuit Bettman.

