Le repêchage fictif du site de la LNH

En cours de semaine, la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) a rafraîchi ses listes des meilleurs espoirs nord-américains et européens en vue du prochain repêchage.

Comme la LNH cesse provisoirement ses activités régulières pour faire place au week-end des étoiles à Tampa Bay, un peu passé la mi-saison, le site officiel de la LNH s’est prêté à l’exercice d’un repêchage fictif après les rencontres de lundi dernier.



Les Canadiens de Montréal (20-23-6, 46 points) affichent le sixième pire dossier du circuit, mais étaient plutôt au 27e rang du classement général quand la LNH a simulé l’encan amateur. En supposant que la loterie du repêchage assigne aux équipes un choix correspondant exactement à leur classement (cela ne s’est pas produit l’été dernier quand les Devils du New Jersey ont hérité de la première sélection), cela laissait le cinquième rang du repêchage au Tricolore.

TVA Sports a colligé l’information du NHL.com et vous présente leur repêchage fictif.



1. Coyotes de l’Arizona



Rasmus Dahlin, défenseur (Frolunda, Suède)



Faut-il vraiment justifier ce choix? Rasmus Dahlin est en feu depuis la saison dernière et sera le premier joueur choisi au repêchage. De loin le joueur le plus talentueux de la cuvée 2018. Il détient des instincts offensifs d’élite et, à 6 pi 2 po et 181 lb, n’a pas peur du jeu physique. Dahlin aura l’occasion d’avoir un impact au sein de la formation Suédoise aux prochains Jeux olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang en février.

2. Sabres de Buffalo



Andrei Svechnikov, attaquant (Barrie, OHL)

Un attaquant de niveau élite. Un recruteur indique qu’il est déjà prêt pour la LNH.

3. Sénateurs d’Ottawa

Brady Tkachuk, attaquant (Université de Boston)

Une version améliorée de son frère, l’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk. Brady Tkachuk (6 pi 3 po, 196 lb) semble avoir un meilleur potentiel offensif. Les Sénateurs ont besoin de plus de force à l’avant.

4. Canucks de Vancouver

Filip Zadina, attaquant (Mooseheads de Halifax, LHJMQ)

Filip Zadina a montré de quel bois il se chauffe au dernier Championnat mondial de hockey et continue de produire depuis son retour à Halifax. Son calibre de précision de lancers n’est pas donné à tout le monde. Ses habiletés individuelles ne s’enseignent pas.



5. Canadiens de Montréal



Quinn Hughes, défenseur (Michigan)



Son contrôle du jeu excède de loin les inquiétudes sur sa taille (5 pi 9 po, 170 lb). Un patineur étourdissant doté d’un tir précis de la pointe. Les défenseurs offensifs sont en demande et c’est exactement ce que Quinn Hughes amène. Donnez-lui la rondelle et il créera une chance de marquer.

Crédit photo : LNH.com

6. Panthers de la Floride



Evan Bouchard, défenseur (London, OHL)



7. Oilers d’Edmonton



Noah Dobson, défenseur (Titan d’Acadie-Bathurst, LHJMQ)



Un défenseur complet efficace capable d’appuyer l’attaque ou de calmer le jeu avec un grand potentiel. On ne s’attendait pas à voir Noah Dobson aussi haut parmi les espoirs au début de la saison, mais s’est établi comme l’un des meilleurs à sa position.



8. Red Wings de Detroit

Adam Boqvist, défenseur (Brynas junior, Suède)

9. Hurricanes de la Caroline



Oliver Wahlstrom, attaquant (18 ans et moins américains)



10. Blackhawks de Chicago



Rasmus Kupari, attaquant (Karpat, Finlande)



11. Islanders de New York



Isac Lundestrom, attaquant (Lulea, Suède)



12. Penguins de Pittsburgh



Barrett Hayton, attaquant (Sault Ste. Marie, OHL)



13. Ducks d’Anaheim



Ty Smith, défenseur (Spokane, WHL)



14. Rangers de New York



Bode Wilde, défenseur (18 ans et moins américains)



15. Flyers de Philadelphie



Joel Farabee, attaquant (18 ans et moins américains)



16. Blue Jackets de Columbus



Serron Noel, attaquant (Oshawa, OHL)



17. Kings de Los Angeles



Joseph Veleno, attaquant (Voltigeurs de Drummondville, LHJMQ)



Joe Veleno a connu un lent début de saison chez les Sea Dogs de Saint-Jean, mais l’échange qui l’a envoyé chez les Voltigeurs lui a fait le plus grand bien. Il a 15 points, dont 13 aides, en 10 matchs depuis la transaction. Ses forces ne sont pas toutes quantitatives : il a une excellente éthique de travail, démontre des traits de leadership et a les aptitudes, le coup de patin et l’intelligence pour générer de l’attaque.



18. Islanders de New York (en provenance des Flames de Calgary)



Jesperi Kotkaniemi, attaquant (Assat, Finlande)



19. Devils du New Jersey



Jared McIsaac, défenseur (Mooseheads de Halifax, LHJMQ)

20. Maple Leafs de Toronto



Benoît-Olivier Groulx, attaquant (Mooseheads de Halifax, LHJMQ)



Le fils de Benoît Groulx a un bon QI hockey, joue avec intensité et est un joueur responsible. Il gagne ses batailles en territoire offensif et a rapidement pris la responsabilité de pivoter le premier trio des Mooseheads cette saison. Il y a place à l’amélioration du côté de ses qualités offensives.

Crédit photo : John Morris / Agence QMI



21. Wild du Minnesota



Ryan Merkley, défenseur (Guelph, OHL)



22. Avalanche du Colorado



Grigori Denisenko, attaquant (Yaroslavl 2, Russie)



23. Stars de Dallas



Akil Thomas, attaquant (Niagara, OHL)

24. Sharks de San Jose



Rasmus Sandin, défenseur (Sault Ste. Marie, OHL)

25. Flyers de Philadelphie (en provenance des Blues de St. Louis)

Mattias Samuelsson, défenseur (18 ans et moins américains)

26. Capitals de Washington

Ryan McLeod, attaquant (Toronto JC, OJHL)

27. Predators de Nashville

Jacob Olofsson, attaquant (Timra, Suède)

28. Bruins de Boston

Jack McBain, attaquant (Toronto JC, OJHL)

29. Jets de Winnipeg

Jett Woo, défenseur (Moose Jaw, WHL)

30. Golden Knights de Vegas

Calen Addison, défenseur (Lethbridge, WHL)

31. Lightning de Tampa Bay

Dominik Bokk, attaquant (Vaxjo junior, Suède)