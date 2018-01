John Tavares se confie à Mike Bossy

Dans la Ligue nationale de hockey à l’heure actuelle, aucun joueur ne fait autant parler de lui que John Tavares. Un suspense qui se trame depuis le début de la saison.

Dans la vidéo, ci-dessus, voyez l’entrevue de John Tavares avec Mike Bossy.

La situation du capitaine des Islanders de New York est loin d’être évidente : son contrat vient à échéance le 1er juillet prochain, ce qui l’expose à une possible transaction s’il est incapable de s’entendre avec le directeur général Garth Snow.

Même s’il se dit heureux avec la formation qui l’a sélectionné avec le tout premier choix au repêchage de 2009, Tavares tarde à signer son nouveau pacte. Qu’en est-il?

«J’ai la même approche avec mon prochain contrat que quand je joue», a-t-il laissé entendre sur les ondes de TVA Sports.

«J’aime prendre mon temps et je veux me concentrer sur la présente saison. Je ne veux pas me préoccuper de ma situation personnelle, mais bien de celle de l’équipe.»

«Quand le temps viendra, je vais régler ma situation contractuelle. Mon entente s’occupera d’elle-même. Je veux être le meilleur joueur possible pour les Islanders.»

À moins d’une surprise, Tavares terminera la campagne avec l’une des meilleures récoltes de sa carrière, lui qui est en voie d’atteindre le plateau des 30 buts pour la quatrième fois de sa carrière. Le joueur de 27 ans revendique 26 buts et 57 points en 50 matchs.

Il laisse entendre que gagner la coupe Stanley avec la concession est l’objectif ultime et qu’une conquête est fort supérieure aux statistiques personnelles.

«C’est pourquoi nous pratiquons ce sport, a-t-il assuré. Il n’y a aucun doute que c’est la priorité numéro un.»

Au moment d’entamer la pause du match des étoiles, où Tavares sera en action, les Islanders n’étaient qu’à un point d’une place en séries avec 55 points. C’est pourquoi Snow devra bien jouer ses cartes d’ici juillet. Son défi : s’entendre avec Tavares plutôt que de le perdre sur le marché des joueurs autonomes.

«La décision sera prise selon les "pour" et les "contre"», a laissé entendre l’attaquant canadien.