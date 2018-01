L'entraîneur-chef de l'Armada Joël Bouchard a lancé un message clair durant la deuxième période face au Phoenix de Sherbrooke : il ne tolérera pas des performances décevantes de ses joueurs même s'ils en sortent victorieux.

Tout juste après avoir retiré du match son gardien Mikhail Denisov, le pilote y est allé d’un discours tranchant et senti lors d’une entrevue avec notre journaliste Mikaël Lalancette au banc des joueurs. Le défenseur adverse Thomas Grégoire venait de créer l'égalité 3-3.

«Pour moi Denisov n’est pas assez bon, pas assez bon. Et ça va arriver. Il a eu de bonnes performances dernièrement. Mais pour moi l’équipe, elle n'est pas assez bonne non plus. On n’a pas joué de la semaine.

«Je les laisse aller encore un peu, je fais confiance au groupe, mais le standard est très bas pour moi en ce moment. Mais quand t’as beaucoup de succès, c’est ça qui arrive parfois. On gagne beaucoup et on ne joue pas nécessairement bien, donc il faudra que les joueurs aient la mentalité de changer. Trop de succès là! Ils ne sont pas "coachables".»

À voir dans la vidéo ci-dessus.