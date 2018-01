Dabrowski et Pavic en finale du double mixte

La Canadienne Gabriela Dabrowski qui fait équipe avec le Croate Mate Pavic, s’est qualifiée, vendredi, pour la finale du double mixte des Internationaux de tennis d’Australie à Melbourne.

Dabrowski et Pavic, classés huitièmes têtes de série de la compétition, ont défait le duo composé de la Russe Ekaterina Makarova et du Brésilien Bruno Soares en deux manches de 6-1 et 6-4, au cours d’un match qui n’aura duré que 56 minutes.

Cette victoire les emmène directement en finale du double mixte où ils affronteront la Hongroise Timea Babos et l’Indien Rohan Bopanna.

Rappelons que l’Ontarienne de 25 ans a remporté le double mixte de Roland-Garros, en juin dernier, en compagnie de Bopanna. Ensemble, ils avaient vaincu l’Allemande Anna-Lena Groenefeld et le Colombien Robert Farah en trois manches de 2-6, 6-2 et 12-10.

Ce jour-là, Gabriela Dabrowski est devenue la première canadienne à décrocher un titre du Grand Chelem.