Course contre la montre pour les parents de Lewis Irving

Grâce à une campagne de sociofinancement qui a déjà permis d’amasser tout près de la moitié de l’objectif visé de 20 000 $, les parents et les deux frères de Lewis Irving seront en mesure d’assister aux performances du sauteur acrobatique aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Parce que Lewis n’était pas subventionné en totalité pour sa saison étant donné qu’il n’était pas considéré comme un athlète cible, les parents ont puisé dans leurs ressources pour payer la saison de leur fiston. Une facture frisant les 20 000 $.

Après sa quatrième place à la Coupe du monde de Lake Placid combinée à sa médaille de bronze en Chine à l’occasion de son retour à la compétition en décembre, la qualification de Lewis a été confirmée le 22 janvier et a mené à une course contre la montre pour sa famille.

«Mon frère ne voulait pas que mes parents se rendent aux Jeux olympiques parce que ça coûtait extrêmement cher, a confié William, le frère de Lewis. On avait oublié le projet de se rendre en Corée du Sud et de regarder Lewis à la télévision.»

Page facebook

Cousine du paternel Bobby, Karen Irving ne pouvait envisager que Lewis se retrouve aux Jeux sans la présence de ses parents et de ses deux frères.

Sans prévenir la famille, elle a mis sur pied au début de la semaine une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe à l’adresse www.gofundme.com/Lewis-Irving qui fonctionne très bien. Vendredi soir, une somme de 9740 $ avait été amassée.

«Ça va vite, a souligné William. Nous sommes contents et surpris de la tournure des événements. Les trois frères et mon père sont des anciens du Quebec High School, et les élèves ont embarqué dans le projet en partageant la page Facebook. Mon frère est extrêmement touché et il remercie tout le monde. Lewis est content que nous soyons présents parce que nous sommes ses plus grands partisans.»

«Parce que mes parents sont sourds, on voulait y aller moi et mon frère pour les aider, poursuit William. En plus de la barrière de la langue, il y a les problèmes de compréhension. C’est stressant pour mon père. La facture augmente, mais on ne voulait pas qu’ils partent seuls.»

Au village olympique

William a trouvé un logement pour la première et la dernière journée alors qu’ils habiteront chez une amie de Karen. Ils passeront les autres journées dans le village olympique et assisteront aux compétitions les 17 et 18 avant de rentrer au pays. Les billets d’avion ont été achetés au coût de 8400 $.

En raison de ses résultats de cette année, Irving fera partie de l’équipe A l’an prochain et l’Association canadienne de ski acrobatique couvrira toutes ses dépenses.

Un athlète fier de sa famille

Même à plus de dix mille kilomètres du Québec où il peaufine sa préparation finale en prévision des Jeux olympiques, Lewis Irving sait très bien ce qui se trame à Québec pour assurer la présence de ses parents et de ses deux frères à Pyeongchang.

«Ça me touche énormément que ma famille se rassemble pour aider à envoyer mes parents et mes frères aux Jeux olympiques, a exprimé Lewis, que nous avons joint à Tokyo, jeudi, avant son départ pour son camp final dans le nord du Japon. Cela prend énormément de planification, ce que je ne suis pas en mesure de faire en ce moment. Je dois rester concentré sur ma tâche. La participation de tous ces gens autour de moi qui poussent me motive à travailler encore plus. Je vois que tous mes efforts ne passent pas inaperçus. Je ne suis pas seul et il y a une grosse équipe derrière moi. Je veux les rendre fiers.»

Pas surpris

Surprenante pour plusieurs en raison de sa blessure à une hanche subie l’an dernier à Deer Valley, qui a mis un terme à sa saison, la sélection d’Irving pour le rendez-vous planétaire n’a pas surpris le principal intéressé.

«Je croyais en mes capacités, a-t-il affirmé. J’avais de bons sauts qui sont payants même si j’ai moins d’expérience que certains rivaux. Je n’avais pas de doutes. Cette année, j’ai introduit un nouveau saut à la Coupe du monde de Lake Placid avec un degré de difficulté aussi élevé que les autres.»

«Si je saute à la hauteur de mes capacités, je n’ai pas de raison de ne pas finir parmi les meilleurs. Je dois garder la tête froide et ne pas me laisser emporter par l’événement. Je vise la super finale. Quand tu te retrouves dans le top six, tout peut arriver.»