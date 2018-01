Course au Vézina : Carey Price ignoré

Le retour en force de Carey Price après son absence de 10 matchs a peut-être impressionné ceux qui ont composé les quatre formations du week-end des étoiles, mais il a été insuffisant pour que le nom du gardien du Canadien se retrouve au sein des finalistes de mi-saison du trophée Vézina.

Selon la liste dressée par la PHWA (l’Association des journalistes affectés à la couverture du hockey professionnel), Andrei Vasilevskiy, du Lightning, Connor Hellebuyck, des Jets, et Pekka Rinne, des Predators, se feraient la lutte pour l’obtention du prix remis au meilleur gardien de la LNH si la saison avait pris fin jeudi.

Trois choix qui vont de soi étant donné la première moitié de saison qu’ont connue ces trois hommes masqués. Au moment de la pause du match des étoiles, Vasilevskiy dominait ses pairs pour le nombre de victoires (29), ainsi que le nombre de jeux blancs (7).

Parmi les gardiens ayant vu de l’action dans au moins 22 matchs, il pointait au sommet de la colonne du taux d’efficacité (,931) et au second de celle de la moyenne de buts alloués (2,18), tout juste derrière Tuukka Rask (2,16), des Bruins.

Quant à Hellebuyck, il suit Vasilevskiy chez les gardiens les plus victorieux avec 26 gains. À ,924, son taux d’efficacité n’est pas piqué des vers. Idem pour Pekka Rinne qui affiche 24 gains et un taux d’arrêt de ,926.

Des statistiques qui n’ont rien à voir avec celles que présente Price depuis le début de la campagne. En 35 apparitions devant le filet, il affiche un dossier de 14-17-4, une moyenne de buts alloués de 3,02 et un taux d’efficacité de ,904.

Deux nouveaux trophées

Il y avait 50 ans que la PHWA n’avait pas dressé pareil bilan de mi-saison. Cent cinquante membres des médias, dont les deux journalistes du «Journal de Montréal» affectés à la couverture quotidienne du Canadien, se sont prévalus de leur droit de vote.

Signe des temps, les partisans étaient également invités, via les réseaux sociaux, à déterminer les nominations pour 10 trophées. Quelque 2000 d’entre eux se sont prévalus de ce privilège (la compilation de ces 2000 bulletins équivalait à un vote de la PHWA).

Aux traditionnels trophées Hart, Norris, Calder, Lady-Byng et Selke, sur lesquels ils se prononcent chaque fin de campagne, les membres de la PHWA (et les partisans) ont également exprimé leurs voix pour les trophées Vézina, Jack-Adams et pour le titre de directeur général de l’année.

Dans le but d’ajouter un peu de diversité, deux prix ont été inventés. Le trophée Rod-Langway, remis au défenseur défensif de l’année, de même qu’un prix visant à récompenser le joueur ayant effectué le retour de l’année.

Un cinquième Selke pour Bergeron

Si la remise des trophées avait eu lieu ce week-end, les joueurs du Lightning seraient repartis de Las Vegas avec une belle quincaillerie.

Outre le Vézina de Vasilevskiy, Nikita Kucherov aurait remporté le trophée Hart (devant Nathan MacKinnon et John Tavares) et Victor Hedman, le Norris. Steven Stamkos aurait été couronné à titre de joueur ayant effectué le plus beau retour.

La remarquable saison des Golden Knights aurait également été soulignée avec les trophées remis au DG de l’année (George McPhee) et à l’entraîneur de l’année (Gerard Gallant).

Patrice Bergeron aurait mis la main sur son cinquième trophée Selke, devançant les quatre de Bob Gainey, Drew Doughty aurait été le premier à graver son nom sur le trophée Rod-Langway, Mathew Barzal aurait été élu recrue de l’année et Johnny Gaudreau, le joueur le plus gentilhomme.

Maintenant qu’ils ont une longueur d’avance sur leurs rivaux, il ne reste plus à ces joueurs que de maintenir la cadence en deuxième moitié de saison.