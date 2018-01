Carrière d’Alex Harvey: quelques semaines pour changer d’idée

Un séjour à Seefeld permet à Alex Harvey de projeter que c’est ici que se terminera sa carrière avec les championnats mondiaux de l’an prochain. Sauf si son entraîneur Louis Bouchard réussit son plan de repousser sa retraite jusqu’aux Jeux olympiques en 2022!

Si les Jeux de Pyeongchang sont à nos portes, l’issue de la carrière du skieur québécois se décidera déjà le lendemain. En prévision du prochain cycle olympique, Bouchard soumettra au printemps tous les scénarios qu’il a imaginés afin de contrer l’idée de retraite que son protégé envisage faire coïncider avec les finales de la Coupe du monde à Québec, du 22 au 24 mars 2019.

«Comme entraîneur, j’aimerais le garder le plus longtemps possible. Mon travail, c’est de lui offrir toutes les options. Peut-être qu’il va toutes les refuser, mais je suis certain qu’il y en a une qui va l’intéresser. Il ne peut pas quitter le monde du sport de cette façon. Il aime trop ça», prétend Bouchard, en marge de la Coupe du monde en Autriche, dernier arrêt de la caravane avant les Jeux.

«Je ne serais pas bien»

Année sabbatique? Demi-saison? Entraînement prolongé au Québec tout en jouant un rôle de mentor auprès de la relève? De toute évidence, ça prendra une liste d’arguments habilement ficelée pour inciter Harvey à changer sa décision.

«On en a déjà parlé. Mais pour moi, ça voudrait dire de sacrifier trop de préparation qui est essentielle», dit l’athlète de 29 ans, citant notamment les soins de physio et de massage dont il dispose quasi au quotidien avec l’équipe.

«Je sais ce dont j’ai besoin pour être à mon meilleur. Ça implique d’être parti la saison complète afin de diminuer les effets du décalage horaire, ce qui me permet de ne pas perdre de journées d’entraînement. Quand je suis ici (en Europe), je peux me concentrer uniquement sur le sport et je ne serais pas bien en commençant à sacrifier ces choses-là. Ce n’est pas moi. Jusqu’à maintenant, même si je n’obtenais aucun podium durant une saison, je me dirais quand même que j’ai tout essayé pour gagner ou à tout le moins faire un top 5», explique l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges, en rappelant l’importance d’aligner des courses «avant d’entrer dans le vif de la saison».

D’autres projets

Il existe des raisons purement sportives pour étoffer son intention d’arrêter, que même un titre de champion du monde en 2017 et sa troisième place récente au Tour de ski n’ont pas réussi à atténuer. Dans sa réflexion, il y a aussi l’attrait de mener une vie plus normale avec l’objectif de compléter durant l’année 2019 ses études en droit, ensuite son barreau. Puis, avant longtemps, fonder une famille.

«Ce n’est pas parce que j’aime moins ce que je fais, ne serait-ce que 1% de moins. C’est juste que je vois qu’il y a beaucoup d’autres choses que j’ai aussi envie de faire», partage-t-il.

«Je ne veux pas des mauvais souvenirs de mes deux ou trois dernières années parce que je les aurai trouvées trop longues. Je veux seulement conserver de bons souvenirs. C’est pour ça que l’année 2019 ressemble vraiment à une date parfaite pour moi.»

La porte entrouverte

Louis Bouchard apparaît assez confiant avec ses arguments de vente qu’il évoque même le mener jusqu’à ses quatrièmes Jeux olympiques à Pékin. «S’il aime encore ça, s’il est heureux et qu’on lui trouve des accommodements...»

«La porte n’est pas fermée complètement, mais ça va prendre de bons arguments, répète Harvey. Peut-être aussi que je peux me lever un matin et me dire que j’ai encore beaucoup à donner. Mais en ce moment, si je me projette dans un an, ce sera la retraite.»

Remporter une médaille olympique ne représente plus le seul défi de l’entraîneur durant les prochaines semaines.

Surprise de taille pour Killick

Toc! Toc! Toc! «Tu vas aux Jeux olympiques.»

C’est le message qu’a reçu Graeme Killick, jeudi soir, lorsque l’entraîneur Louis Bouchard est venu cogner à sa porte.

Résigné quelques heures plus tôt à ce que le Canada n’obtienne pas de postes supplémentaires, la situation a cependant tourné au positif durant la journée. La Fédération internationale de ski (FIS) a finalement accordé un 11e poste au pays à la suite du désistement de d’autres nations et à l’exclusion de certains skieurs de Russie.

«Il était autour de 22 h et j’étais en train d’échanger avec mes parents pour leur expliquer la situation. J’ai entendu frapper à la porte et c’était Louis et Simon (Boisvert, l’un des farteurs). J’étais sous le choc. Je pensais que je rêvais parce que jusqu’à ce moment, la déception de ne pas aller aux Jeux avait été difficile à prendre. On s’est mis à hurler», a raconté le natif de Fort McMurray.

Killick avait rempli les critères de qualification l’an dernier, mais, après un début de saison difficile, Ski de fond Canada l’a remis à Louis Bouchard comme un «projet» à remonter d’ici aux Jeux.

«Il pourrait causer une surprise», s’avance prudemment l’entraîneur québécois.

Les rôles assignés

Cette nomination ultime permet d’identifier les rôles que jouera chaque membre de l’équipe durant les Jeux. Alex Harvey sera le seul à s’exécuter dans les épreuves de distance et de sprint. Devon Kershaw, Knute Johnsgaard et Killick complèteront le maximum de quatre concurrents d’un même pays en distance, tout comme Len Valjas, Jesse Cockney et Russell Kennedy en sprint.

Chez les dames, seulement quatre ont obtenu leur sélection et s’élanceront donc dans toutes les épreuves, soit les Québécoises Cendrine Browne et Anne-Marie Comeau, ainsi que Dahria Beatty et Emily Nishikawa, toutes deux du Yukon.

Une occasion de prendre des notes

Perchée à 1200 m d’altitude, la station de Seefeld offre de multiples options pour se laisser prendre en photo. Elle donnera aussi l’occasion à Alex Harvey de prendre des notes en vue des championnats mondiaux de 2019

Le sprint individuel de ce matin et le départ groupé de 15 km de demain, joués tous les deux en style libre, permettront d’identifier les premiers repères. La fatigue anticipée avec la conclusion d’un camp d’entraînement en intensité de trois semaines impose cependant quelques bémols dans l’analyse.

«C’est sûr que je vais avoir quelques pensées là-dessus», émet Harvey en allusion aux championnats de 2019.

Même avec un niveau de forme qui ne s’annonce pas optimal, le 15 km de dimanche lui servira notamment à détecter des indices sur le parcours de 3,75 km.

«Les sensations vont être tellement différentes cette année par rapport à l’an prochain qu’il y aura des choses à prendre et à laisser. C’est pour cette raison que j’aimerai mieux revoir à la télé le gars qui va gagner - à moins que ce soit moi! -, pour analyser comment il a réussi. Si je finis neuvième, par exemple, je vais peut-être avoir été dans le rouge toute la course, alors ce ne sera pas révélateur en vue de l’an prochain.»

Réglements de compte

La proximité des Jeux olympiques se veut la dernière tribune pour certains ténors à laisser des messages. Avec l’émergence en puissance du phénomène Johannes Hoesflot Klaebo, on pourrait assister au début des réglements de compte dans l’équipe norvégienne de la part du patron Martin Johnsrud Sundby.

«Sundby va probablement attaquer en haut là-bas», prévoyait Harvey en pointant une portion du parcours après l’entraînement d’hier.

Des messages à laisser

L’exclusion définitive des Jeux du Russe Sergey Ustiugov (5 fois médaillés aux mondiaux 2017) - une décision qu’il conteste en plaidant n’avoir jamais échoué de tests antidopage - pourrait l’avoir piqué, lui aussi.

«Il va essayer de gagner et dire que le meilleur ne sera pas aux Jeux olympiques», projette Harvey, à propos de celui qu’il a tout juste devancé lors de sa victoire au 50 km des mondiaux en Finlande.

«Je vais essayer de partir avec eux, mais je ne suis pas si je vais être capable», laisse-t-il en suspens.