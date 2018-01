Canadiens : 5 joueurs susceptibles d’être échangés

Marc Bergevin se départira-t-il de quelques éléments d’ici le 26 février?

À exactement un mois de la date limite des transactions, nous vous proposons une liste de cinq joueurs qui pourraient quitter Montréal. Signe de la faiblesse en défense, ce sont tous des attaquants.

Max Pacioretty

À tout seigneur tout honneur, commençons par le capitaine Max Pacioretty, au centre de rumeurs depuis plusieurs semaines en raison de son attrayant contrat. À 4,5 millions $ par saison jusqu’en 2018-2019, c’est une véritable aubaine!

Surtout qu’il a recommencé à marquer récemment, lui qui compte huit buts à ses neuf derniers matchs. Des équipes engagées dans la course aux séries s’informent assurément au sujet du franc-tireur du Connecticut.

Tomas Plekanec

Comme joueur de location, Tomas Plekanec peut être attrayant. Son efficacité dans les deux sens de la patinoire est reconnue à travers le circuit Bettman.

Toujours apprécié par ses entraîneurs, il pourrait certainement trouver preneur. Le fait qu’il écoule la dernière année de son contrat est une donnée non négligeable.

Nicolas Deslauriers

Les deux seuls autres attaquants du CH admissibles à l’autonomie complète l’été prochain sont Nicolas Deslauriers et Ales Hemsky. Et disons que le Québécois est plus susceptible que le Tchèque d’aider une autre équipe...

Deslauriers accumule les éloges depuis son rappel du Rocket, lui qui a enfilé six buts à ses 15 derniers matchs? Mais est-ce suffisant pour attirer des offres dignes d’être considérées?

Alex Galchenyuk

Depuis le temps qu’on en parle, l’heure est peut-être finalement venue pour Alex Galchenyuk de changer de décor.

On répète depuis des mois qu’il est sur le marché, mais Bergevin n’a toujours pas bougé. Le fera-t-il au cours du prochain mois?

Comme Pacioretty, Galchenyuk a montré des signes encourageants récemment, mais il est toujours aussi énigmatique par moment.

Andrew Shaw

Avant de se blesser, le nom d’Andrew Shaw a circulé dans les nombreuses rumeurs d’échange. Les Rangers, notamment, se seraient montrés intéressés à ses services.

Renaud Lavoie et Dany Dubé ont cependant déjà mentionné qu’il serait risqué d’échanger Shaw, «car c’est un joueur qui a du caractère et qui a quand même un certain talent pour son style» et en raison de sa complicité avec Phillip Danault.

Un sixième : Paul Byron

Qui sait, Paul Byron pourrait aussi piquer la curiosité d’une équipe. Après tout, tout peut arriver à cette période de l’année dans la Ligue nationale de hockey...