Cam Atkinson donne la victoire aux Jackets

L’attaquant Cam Atkinson a trouvé le fond du filet avec à peine trois minutes à faire au match, jeudi soir, pour procurer un gain de 2 à 1 aux Blue Jackets de Columbus face aux Coyotes de l'Arizona.

Pour la troupe du désert, il s'agit d'un premier revers en temps réglementaire en six rencontres.

Si aucun but n’avait été marqué de part et d’autre lors des 40 premières minutes de jeu, Alexander Wennberg des Blue Jackets et Brendan Perlini des «Yotes» ont tour à tour inscrit leur équipe au pointage au troisième vingt. C'était avant qu'Atkinson ne joue les héros, posté à genoux devant le filet des Coyotes.

Entre les poteaux, Sergeï Bobrovsky a livré une brillante performance de 38 arrêts pour préserver les espoirs de victoire des siens.