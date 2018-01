Cette semaine dans l’univers de la WWE : Austin c. McMahon, presque parfait!

Le moment « Oui, oui, oui! » de la semaine

via GIPHY

Je décerne mon moment « Oui, oui, oui! » de la semaine au segment qui nous a donné le retour de la meilleure rivalité de l’histoire de Raw, celle qui a permis à Raw de remporter la guerre des lundis soirs face à Nitro de la WCW; je parle bien sûr de cette rivalité entre Steve Austin et Vince McMahon. C’était du bonbon. Si Austin avait fait une promo et lancé son fameux «And that’s the bottom line ‘cause Stone Cold said so», le segment aurait été parfait.

Le «KO» de la semaine

via GIPHY

Je donne mon «KO» de la semaine à Enzo Amore.

Ce que vous devez savoir

C’était un Raw rempli de nostalgie avec entre autres Steve Austin qui a ressuscité sa rivalité avec Vince McMahon, sans oublier le retour de la D-Generation X. Mais la plus grosse nouvelle fut la victoire du Miz face à Roman Reigns, remportant le titre Intercontinental pour la huitième fois.

Vidéo de la semaine

La DX est de retour...avec le « Bad Guy »!

Tweet de la semaine

25 ans d’évolution dans la division féminine

Résultats rapides

New York, New York

25 ans de Raw, la nostalgique :

Au Barclays Center, Stephanie et Shane McMahon ont remis une plaque à leur père Vince, qui n’a pas semblé pas content. Ce qui a permis à «Stone Cold», l’Impitoyable Steve Austin d’intervenir, donnant deux stunners, deux coups de l’assommoir à Shane et un à Vince.

Kurt Angle a vu Jonathan Coachman, Harvey Wippleman, le Brooklyn Brawler, Teddy Long, Brother Love et le Boogeyman venir le rejoindre en coulisses.

Jim Ross et Jerry «The King» Lawler ont souhaité la bienvenu aux amateurs alors qu’ils étaient au Manhattan Center, hôte du premier Raw de l’histoire.

Howard Finkel a présenté l’Undertaker, qui a fait une entrevue dans l’arène.

Les bureaux d’APA (Faarooq et JBL) ont repris vie et une partie de poker s’y déroulait. Heath Slater, Rhyno, Ted Dibiase, Jeff Hardy, MVP, les Usos, Titus O’Neil, Apollo Crews, Dana Brooke, Natalya, Jeff Hardy et Le New Day y étaient tous.

D’anciens directeurs généraux sont présentés : John Laurinaitis, William Regal, Eric Bischoff et le directeur général de SmackDown, mais ancien lutteur à Raw, Daniel Bryan.

Christian a ressorti le décor de son Peep Show et a accueilli les champions par équipe de Raw, Seth Rollins et Jason Jordan. La Barre est alors intervenue ce qui a mené à une altercation entre les deux équipes.

D’anciennes lutteuses sont présentées : Brie et Nikki Bella, la Québécoise Maryse, Kelly Kelly, Lillian Garcia, Jacqueline, Torrie Wilson, Michelle McCool, Terri Runnels, Maria Kanellis et Trish Stratus.

Chris Jericho a mis Elias sur sa liste.

Le Godfather a présenté son épouse à Mark Henry en coulisses.

Les Dudleys sont intervenus à la fin du match par équipe et ont passé Slater à travers une table, tandis que Rhyno se réjouissait pour ses anciens collègues de l’ECW.

AJ Styles et Mean Gene Okerlund ont fait une entrevue ensemble.

La D-Generation X composée de Triple H, Shawn Michaels, X-Pac et les New Age Outlaws, ainsi que Razor Ramon, se sont liés d’amitié avec le Balor Club. La Renaissance (Dash Wilder et Scott Dawson) sont intervenus et se sont faits malmener par les deux clans.

25 ans de Raw, les matchs :

Sasha Banks, Asuka, Bayley et Mickie James ont défait Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox et Nia Jax.

Le Miz, acc. par Le Miztourage a vaincu Roman Reigns pour remporter le titre Intercontinental

Bray Wyatt a battu Matt Hardy.

Elias a chanté une chanson désobligeante envers certaines anciennes vedettes de la compagnie et Jimmy Fallon qui se trouvait en première rangée. John Cena est intervenu et les deux ont eu une altercation, remportée au final par le Vagabond.

Le combat entre Apollo Crews et Titus O’Neil et Rhyno et Heath Slater s’est soldé par une double disqualification.

Karl Anderson et Luke Gallows ont battu La Renaissance (Wilder et Dawson).

Angle est arrivé à l’arène avec plusieurs anciens afin d’adresser la situation du match pour le championnat Universel au Royal Rumble, ce qui a mené à une bagarre entre Brock Lesnar, Kane et Braun Strowman, ce dernier sortant gagnant de la situation.

Ce que vous devez savoir

Sami Zayn a obtenu une grosse victoire face au champion de la WWE AJ Styles à la veille du combat handicap entre Zayn et Kevin Owens face à Styles ce dimanche au Royal Rumble.

Vidéo de la semaine

Zayn et Styles juste avant le Royal Rumble

Tweet de la semaine

Le Glorieux champion des États-Unis

Résultats rapides

Washington, DC

Kevin Owens et Sami Zayn ont offert à Daniel Bryan de les affronter dans des matchs individuels. Daniel Bryan est intervenu afin de louanger les deux Québécois et Styles a finalement accepté le défi.

Chad Gable, acc. par Shelton Benjamin a battu Jey Uso, acc. par Jimmy Uso.

Baron Corbin a défié Shinsuke Nakamura pour un match ce soir.

Naomi a défait Liv Morgan, acc. par Ruby Riott et Sarah Logan.

Shinsuke Nakamura a vaincu Baron Corbin par disqualification lorsque Randy Orton est intervenu.

Bobby Roode, Kofi Kingston et Xavier Woods, acc. par Big E, ont battu Jinder Mahal, Rusev et Aiden English.

AJ Styles a défait Kevin Owens.

Sami Zayn a vaincu AJ Styles alors que le titre n’était pas en jeu.

Ce que vous devez savoir

Trois choses : Enzo Amore n’est plus champion. Un directeur général sera nommé la semaine prochaine. Alexander et Ali ont réveillé la foule de Washington!

Vidéo de la semaine

Alexander et Ali, c’est fabuleux!

Tweet de la semaine

Les Luchadors à 205 Live!

Résultats rapides

Washington, DC

Daniel Bryan a annoncé que le champion des mi-lourds Enzo Amore avait laissé le titre vacant et qu’il va nommer un directeur général la semaine prochaine pour 205 Live qui prendra une décision concernant le championnat.

Kalisto, Gran Metalik et Lince Dorado ont battu TJP, Ariya Daivari et Tony Nese

Hideo Itami a défait Jack Gallagher.

Cedric Alexander a vaincu Mustafa Ali.

Ce que vous devez savoir

Alors que tout le monde se prépare pour l’événement spécial NXT TakeOver de ce samedi, Velveteen Dream, même dans la défaite, démontre pourquoi il sera LE lutteur à surveiller à NXT en 2018.

Vidéo de la semaine

La prochaine vedette de NXT, Velveteen Dream!

Tweet de la semaine

Ce sera tout un match : Moon vs Baszler

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

No Way Jose a battu Cezar Bononi.

Bianca Belair a défait Latoya.

Le match entre les Auteurs du Mal et Chase Brown et Damien Smith n’a jamais officiellement débuté alors que les anciens champions ont détruit Brown et Smith avant même le son de la cloche.

Johnny Gargano a vaincu Velveteen Dream pour ainsi garder son titre d’aspirant numéro un.

Ce que vous devez savoir

Le Facebook Mixed Match Challenge est un tournoi par équipe mixte. Il n’est pas disponible au Canada les mardis soirs parce que Facebook Watch, la plateforme sur laquelle l’émission est présentée, n’est pas disponible ici. L’émission est par contre disponible les jeudis soir sur la chaîne de la WWE.

Vidéo de la semaine

Asuka et Miz en symbiose!

Tweet de la semaine

Asuka demeure invaincue!

Résultats rapides

Washington, DC

Asuka et le Miz ont défait Carmella et Big E.

La semaine prochaine, Alexa Bliss et Braun Strowman vont affronter Becky Lynch et Sami Zayn.

Vidéo de la semaine

Toute une nouvelle pour Maryse et Mike :

Tweet de la semaine

Maryse est enceinte et ça parait!

Kassius Ohno vs Velveteen Dream

Les champions par équipe, La Génération Incontestée (Bobby Fish et Kyle O’Reilly) vs Les Auteurs du Mal (Akam et Rezar) acc. par Paul Ellering

La championne féminine Ember Moon vs Shayna Baszler

Aleister Black vs Adam Cole

Le champion NXT Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega vs Johnny Gargano

Les champions par équipe de SmackDown Live Les Usos vs Chad Gable et Shelton Benjamin dans un match 2 de 3

Les champions par équipe de Raw Seth Rollins et Jason Jordan vs cesaro et Sheamus

Le champion de la WWE AJ Styles vs Kevin Owens et Sami Zayn dans un match handicap

Le champion Universel Brock Lesnar vs Kane vs Braun Strowman

Match Royal Rumble féminin (18 sur 30 confirmées)

Naomi

Asuka

Ruby Riott

Natalya

Sasha Banks

Bayley

Mandy Rose

Sonya Deville

Liv Morgan

Sarah Logan

Carmella

Tamina

Lana

Nia Jax

Mickie James

Becky Lynch

Alicia Fox

Dana Brooke

Match Royal Rumble (17 sur 30 confirmés)