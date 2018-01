Vladimir Guerrero choisit les Angels

L’ancien voltigeur Vladimir Guerrero fera son entrée au Temple de la renommée du baseball avec la casquette des Angels de Los Angeles, a-t-il annoncé en conférence de presse, jeudi.

Par conséquent, il sera le premier joueur à être admis sous les couleurs de la formation californienne. Au cours des derniers jours, plusieurs s’interrogeaient d’ailleurs sur les intentions du Dominicain, qui aurait pu jeter son dévolu sur la casquette des Expos de Montréal. En effet, c’est avec ceux-ci qu’il a disputé les huit premières saisons de sa carrière dans le baseball majeur.

Celui ayant aussi évolué avec les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore lors des deux dernières années de son parcours – en 2010 et 2011 – a totalisé 449 circuits et 1496 points produits en 2147 matchs, conservant une moyenne au bâton de ,318.

Avec les Amours, il a cogné 234 longues balles et fait marquer 702 points, alors qu’à Anaheim, il a frappé 173 coups de quatre buts et fait compter 616 points en six saisons. Il revendique huit Bâtons d’argent et neuf invitations à la classique des étoiles.

Le joueur de champ extérieur a cependant gagné cinq fois le championnat de la Ligue américaine avec les Angels, qui lui avaient fait signer un contrat à titre de joueur autonome après la campagne 2003.

Ayant récolté 92,9 % des votes au scrutin du Panthéon, Guerrero sera intronisé le 29 juillet à Cooperstown, en compagnie de Chipper Jones, Trevor Hoffman et Jim Thome. L’an dernier, il avait récolté 71,7 % des voix, soit un peu moins que les 75 % requis pour accéder à l’immortalité du baseball.