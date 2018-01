Une séance de plongeons pour les gardiens de l'Impact

Les quatre gardiens de l’Impact n’ont pas lésiné les efforts, jeudi, au deuxième jour du camp d'entraînement qui bat son plein à Miami.

Evan Bush, James Pantemis, Clément Diop et Jason Beaulieu étaient entre bonnes mains, laissés aux soins de l’entraîneur des gardiens Joël Bats, reconnu comme une sommité dans sa profession.

Le groupe s’est livré à une séance éprouvante, effectuant plongeon après plongeon sur la pelouse pour parfaire sa technique.

«Quand on regarde les gardiens qu’il est parvenu à développer, on ne peut que lui faire confiance [Bats] et croire en ses méthodes, a affirmé le vétéran Evan Bush.

«Les deux premiers entraînements ont été très intenses. Il a mis l’accent sur notre jeu de pieds et nos plongeons. Il nous a parlé de l’importance de ces éléments si nous souhaitons obtenir du succès.»

Pour un jeune gardien de 20 ans comme James Pantemis, le savoir de Bats - qui a vu Grégory Coupet, Hugo Lloris et Anthony Lopes se distinguer sous sa tutelle à Lyon - est une bénédiction.

«C’est un honneur de m’entraîner avec un "coach" de gardiens avec un tel statut. J’essaie d’apprendre de plus en plus. Ça ne fait que deux entraînements que nous sommes avec lui, mais je vois qu’il a beaucoup à offrir à notre groupe.»

Notre journaliste Nicolas Martineau vous donne toutes les informations sur cette deuxième journée du camp d'entraînement dans la vidéo ci-dessus.