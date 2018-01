Une ambiance différente autour des Hurricanes

Après des années d'instabilité, les Hurricanes de la Caroline ont finalement trouvé en Tom Dundon le propriétaire qu'ils attendaient depuis longtemps.

Voyez le reportage Jean-Philippe Bertrand dans la vidéo ci-dessus.

«Il y a une ambiance différente. Il a beaucoup d’énergie et apporte plusieurs idées. L’avenir s’annonce très positif», s’est réjoui l’entraîneur-chef Bill Peters.

Or, il est encore trop tôt pour en mesurer l'impact.

«Il n’est avec nous que depuis deux semaines. C’est surtout au cours de la saison morte qu’on pourra mesurer l’impact.»

En d'autres mots, on devra faire avec les éléments en place. D'ailleurs, ceux-ci ne font pas si mal depuis un certain temps.

«C’était une statistique plutôt intéressante qu’on nous a montré hier. Depuis le 1er janvier, nous avons un taux de réussite de 33% en avantage numérique. On a beaucoup progressé et c’est dans cette direction qu’on veut aller.»

Les prochains adversaires des Canadiens sont actuellement au plus fort de la course aux éliminatoires, à cinq points des Penguins de Pittsburgh et de la dernière place disponible.

D'où l'importance du match de jeudi alors que seulement quatre points séparent les deux équipes.

«J’ai le sentiment que nous sommes sur le point de devenir une équipe respectable et je veux en faire partie», a mentionné le vétéran Justin Williams, qui a participé à la seule conquête de la Coupe Stanley de l'histoire de l'équipe en 2006.

Le meilleur pointeur des Hurricanes Sebastian Aho a été aperçu sur la patinoire lors de l'entraînement de mercredi, lui qui a raté les trois derniers matchs de l’équipe en raison d’une commotion cérébrale. Il représente évidemment un cas incertain pour le match de jeudi face au Tricolore.