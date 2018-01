Tkachuk, le joueur le plus détesté?

Agitateur hors-pair, le talentueux attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk mérite-t-il la palme de joueur le plus détesté du circuit?

Quoi qu’il en soit, on connaît l’opinion du défenseur des Kings Drew Doughty à ce sujet.

«Je suis pas mal certain qu’il l’est, a lancé la vedette dans une entrevue avec Sportsnet. J’ai beaucoup d’amis dans différentes équipes et eux aussi, ils ne l’aiment pas. Mais peu importe, c’est comme ça qu’il joue. Tout ce qu’il fait est faire sortir les joueurs de leurs gonds et prendre le contrôle du match quand ça lui réussit.»

Doughty tenait ces commentaires, mercredi soir, après une victoire de 2-1 des siens aux dépens des Flames durant laquelle l’animosité a monté d’un cran. Après avoir préparé le but gagnant de Tanner Pearson en prolongation, l’arrière a nargué la foule de Calgary avant de frapper la vitre.

C’est bien connu que Tkachuk a un don pour écoeurer l’as de la formation californienne. L’ailier gauche de 20 ans n’a d’ailleurs pas mis de temps à bâtir sa réputation de joueur détestable et malicieux, jouant sur les limites de la légalité. Son coup de coude vicieux porté à l’endroit de Doughty la saison dernière – sa première dans la LNH – avait jeté les bases d’une relation d’inimitié entre les deux hommes sur la patinoire.

«Tkachuk fait ressortir le meilleur et le pire de Doughty, parfois, a affirmé l’entraîneur-chef des Kings John Stevens. Drew est un grand compétiteur, tout comme Tkachuk. Tkachuk est dur et il peut être efficace. C’est important de comprendre que, même si ça attise ta passion, tu dois trouver le moyen de rester discipliné.»