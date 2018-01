St. Louis distance Colorado

Les Blues ont pris la mesure de l’Avalanche du Colorado par la marque de 3-1, jeudi à St. Louis, pour ainsi creuser l’écart à six points entre les deux formations au classement de la division Centrale de la Ligue nationale de hockey.

Les Blues comptent maintenant 63 points et pointe au troisième rang de la section Centrale, soit six de plus que l’Avalanche du Colorado qui a effectué un bond intéressant au classement grâce à leur séquence de 10 victoires, qui a pris fin mardi contre le Canadien de Montréal.

L’ancien joueur de l’Avalanche Paul Stastny a inscrit son 11e de la campagne au premier tiers tandis que Brayden Schenn a enfilé son 21e de la saison au deuxième vingt et ce fut suffisant pour que les Blues l’emportent.

Seul Alexander Kerfoot est parvenu à déjouer Carter Hutton qui a réalisé 36 arrêts dans la victoire. De l’autre côté, Jonathan Bernier a été déjoué trois fois sur 34 lancers.