Nouveau soupir de soulagement pour Laurent Dubreuil

En rejetant définitivement l’appel de William Dutton, Patinage de vitesse Canada confirme qu’Alex Boisvert-Lacroix, Laurent Dubreuil et Gilmore Junio seront bel et bien les représentants de l’équipe canadienne en longue piste à l’épreuve du 500 mètres aux prochains Jeux olympiques.

Dubreuil, qui semblait le plus vulnérable à perdre son poste au profit de Dutton, peut ainsi pousser un nouveau soupir de soulagement. Le Québécois sera effectivement en action, et deux fois plutôt qu’une, aux Jeux de Pyeongchang, lui qui prendra également le départ au 1000 m.

Patinage de vitesse Canada, qui avait la décision finale entre les mains après la recommandation d’un juge en ce sens, a avisé Dutton, mercredi après-midi, que la situation demeurait inchangée.

«Ça nous a donné l’opportunité de poser un nouveau regard sur comment on avait choisi l’équipe, mais au final, la composition de notre équipe demeure la même», a déclaré Susan Auch, chef de la direction de Patinage de vitesse Canada, quand elle fut interrogée sur la situation.

Changements dans le futur?

Auch a admis que le cas de Dutton n’était pas sans créer une remise en question concernant les critères de sélection et la politique de l’esprit sportif de la fédération. Des changements pourraient ainsi s’imposer dans les années futures.

«Au Canada, on a plus de patineurs talentueux qu’il n’en faut pour former une équipe et c’est une bonne chose», a-t-elle par ailleurs mentionné.

Dans sa requête, Dutton réclamait sa place sur la formation olympique après avoir pris le deuxième rang lors des sélections canadiennes. Or, selon Patinage de vitesse Canada, l’athlète originaire de la Saskatchewan n’a pas réussi un standard qui était requis. Lors d’une ultime tentative afin de renverser la complexe situation, Dutton faisait valoir qu’il avait pourtant réalisé le chrono demandé, qui devait être parmi les 16 meilleurs du circuit. En gros, celui-ci précisait qu’il en était ainsi, si on excluait les performances des Russes Artyom Kuznetsov et Pavel Kulizhnikov, convaincus de dopage.