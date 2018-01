Match des meilleurs espoirs : Zadina répond à l’appel

Filip Zadina a eu le dessus sur Andrei Svechnikov, jeudi, lors d’un Match des meilleurs espoirs de la LCH à sens unique qui s’est soldé au compte de 7-4 en faveur d’Équipe Cherry au Centre Sleeman de Guelph, en Ontario.

Le match de jeudi ne servira pas d’instrument de mesure final aux recruteurs de la LNH pour départager les deux attaquants. Toutefois, pendant que Svechnikov, meilleur espoir chez les patineurs nord-américains, connaissait une soirée tranquille – à l’image de la majorité des joueurs d’Équipe Orr – Zadina, lui, marquait deux buts dans la victoire des siens. L’attaquant des Mooseheads d’Halifax a dirigé un total de sept lancers dans le match tandis que Svechnikov a été blanchi de la feuille de pointage.

«Je pense que j’ai connu un bon match. J’ai fait mon travail et j’ai aidé l’équipe à gagner. J’ai beaucoup aimé jouer avec ces joueurs», a mentionné Zadina après la rencontre lui qui en quelque sorte, continue de suivre les traces de Nico Hischier, À presque pareille date l’an dernier, Hischier avait inscrit deux buts et récolté une aide lors du Match des meilleurs espoirs. Il s’était toutefois incliné avec Équipe Orr au compte de 7-5.

Contre ses coéquipiers

Zadina affichait d’ailleurs un grand sourire en se présentant devant les membres des médias, et pas seulement en raison de ses deux buts. C’est que ses trois coéquipiers avec les Mooseheads, Benoit-Olivier Groulx, Alexis Gravel et Jared McIsaac évoluaient de l’autre côté, avec Équipe Orr.

«C’est le meilleur sentiment que je pourrais avoir en ce moment, a lancé Zadina, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Je m’étais dit que si je marquais, ça devait être contre Alexis. Surtout qu’il m’avait dit avant la rencontre que je ne réussirais pas à le déjouer»

Bouchard se démarque

Ty Dellandrea et Aidan Dudas ont également réussi des doublés, Egor Sokolov a marqué l’autre but d’Équipe Cherry tandis que le défenseur Evan Bouchard a terminé avec quatre mentions d’aide. Il a été nommé le joueur du match pour sa formation.

«Je venais ici simplement pour jouer mon style, mais de jouer avec des joueurs aussi talentueux est certainement propice à ce genre de performance», a mentionné ce produit des Knights de London.

Du côté d’Équipe Orr, c’est le défenseur Kevin Bahl qui a reçu l’honneur de joueur du match en vertu d’une récolte d’un but et une aide. Serron Noel, Dmitry Zavgorodniy et Cole Fonstad ont été les autres marqueurs pour Équipe Orr, dirigée jeudi par Eric Lindros.